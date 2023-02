Tatăl Oanei Roman este mereu la patru ace și, la vârsta pe care o are, acordă destul de multă importanță aspectului fizic. Petre Roman are grijă atât de corpul său, cât și de aranjatul podoabei sale capilare.

Cum arată Petre Roman la cei 76 de ani. Tatăl Oanei Roman și-a schimbat complet look-ul

Nu doar femeile aleg să se vopsească, ci și bărbații recurg la metode de a se întreține, pentru că-și doresc să arate bine atât pentru ei, cât și pentru persoana iubită. La cei 76 de ani, fostul premier român duce un stil de viață echilibrat, iar din rutina sa nu lipsește sportul.

Recent, fiica lui, Oana Roman, a postat o imagine pe rețelele sociale, unde s-a afișat alături de tatăl ei. În fotografie, Petre Roman apare schimbat, iar fanii au observat că părul său îi stă foarte bine. Nu se știe dacă selfiul are și un filtru aplicat sau doar tatăl Oanei Roman și-a făcut o transformare de look.

Amândoi zâmbesc larg, semn că întâlnirea a fost una mult așteptată, iar ambii s-au bucurat nespus când s-au reunit.

Cum se întreține Petre Roman la cei 76 de ani. Nu se abate de la un obicei important

Odată cu trecerea timpului, fostul premier acordă o mai mare importanță sportului sau activității fizice, în general.

„În fiecare săptămână, de mulți ani, de 25 de ani fac câte o ascensiune pe munte. Fie de la Sinaia, fie de la Bușteni, fie de la Predeal, fie de la Timiș. Asta a devenit o parte a vieții mele, sunt dependent de această ascensiune. E o stare de energie foarte bună și chiar pentru mine înseamnă o capacitate sporită de creativitate”, a spus Petre Roman, potrivit Ego.ro.

Mai mult, tatăl Oanei Roman are aceeași greutate de la vârsta de 25 de ani, fiind atent la alimentația sa zilnică.

„Greutatea pe care o am acum este egală cu cea de la 25 de ani, când eram și sportiv performant. Ca să-ți menții greutatea trebuie să fii atent la cât mănânci. Și Silvia este iubitoare de munte, am convins-o și pe ea, după care a devenit și ea o pasionată de urcat pe munte”, a mai dezvăluit fostul prim-ministru.

Pe 22 iulie 2023, Petre Roman va împlini 77 de ani. Totodată, el și artista Silvia Chifiriuc vor aniversa 14 ani de la căsătorie. Împreună, au un fiu, pe Petruș, în vârstă de 12 ani.

Petre Roman a fost căsătorit timp de 34 de ani cu Mioara Roman, însă au decis să divorțeze în anul 2007. În 2009, el și Silvia s-au căsătorit, în ciuda diferenței lor de vârstă de 25 de ani.

„L-am cunoscut pe Petre în aer. Întâmplarea a făcut să avem locuri în acelaşi avion. Era o cursă Milano - Bucureşti. Petre, care avea locul de lângă el liber, m-a rugat să stau acolo şi astfel am făcut cunoştinţă.

Ţin minte că am vrut să mă reîntorc la locul meu la un moment dat, dar el tot spunea: Hai, mai stai, mai stai, mai spune-mi!. Şi am tot stat de vorbă până la aterizare. Apoi, am menţinut legătura şi, după o vreme, a venit şi ziua când el a decis să închidă uşa trecutului şi să deschidă, alături de mine, uşa unui viitor nou, împreună.

M-a avertizat: Să ştii că nu va fi uşor! Se vor spune multe răutăţi despre tine, dar să nu uiţi niciodată că, orice s-ar spune, ceea ce contează este ceea ce cred eu despre tine”, a povestit Silvia Chifiriuc, mai notează Ego.

