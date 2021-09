Cum arăta Pink în copilărie. Imagine rară cu artista care a împlinit 42 de ani

În copilărie Pink avea părul blond și zâmbetul adorabil, iar copiii săi sunt copia fidelă a imaginii artistei din copilărie. Vedeta publică des imagini cu cei doi copii ai săi, iar fanii pot observa cu ușurință cât de mult îi seamănă.

Este vorba despre o fotografie clasică, în care artista purta părul prins, o bluză în dungi și cercei sclipitori.

Mai mult, imaginea din copilărie în care Pink! privește în zare zâmbind, evidențiază asmănarea între ea și micuții care îi înseninează vârsta de 42 de ani.

Citește și: PINK, moment extrem de emoţionant la un concert. Artista a coborât de pe scenă pentru a îmbrăţişa o admiratoare: "Trebuia şi fiica mea să fie aici, dar s-a stins în urmă cu doar două luni"

Pink este mama a doi copii care îi seamănă izbitor

Pink este mama a doi copii minunați care îi înseninează viața: o fetiță pe nume Willow și un băiețel pe nume Jameson. Artista este mândră de familia pe care și-a construit-o și a vorbit de multe ori despre „meseria” de a fi mămică. De când are copii, Pink se simte mult mai împlinită, iar cele două minuni ale ei, Willow, în vârstă de 10 ani, și Jameson, în vârstă de 4 ani, sunt cea mai mare bucurie a ei.

Pink a devenit mamă pentru prima dată în anul 2011. Șase ani mai târziu, Pink a dat naștere unui băiețel, care acum are 4 ani. Jameson, un băiețel jucăuș și energic, a completat perfect tabloul lor de familie.

Citește și: Te cunosc de undeva, 3 aprilie 2021. Mirela Vaida a adus energie pe scenă, transformată în P!nk

Pink, sau P!nk, pe numele său real Alecia Beth Moore a devenit celebră în întreaga lume în anul 2000, când a lansat albumul Can't Take Me Home. De atunci, stilul său nonconformist și vocea de excepție au propulasat-o în topurile muzicale, artista fiind deținătoare a două premii Grammy.

În ceea ce privește viața sentimentală, Pink s-a căsătorit cu motociclistul Carey Hart în anul 2006, aceștia cunoscându-se încă din anul 2001. În 2005 artista l-a cerut în căsătorie pe motociclist, într-un mod cel puțin spus inedit, folosind două table, una pe care scria „Te căsătorești cu mine?” și cealaltă pe care scria „Vorbesc serios”.

Căsnicia lor a avut suișuri și coborâșuri pentru că la un moment dat s-a pus problema divorțului.

Despărțirea nu a mai avut loc, pentru că cei doi au anunțat în 2010 că s-au împăcat, iar în 2011 au adus-o pe lume pe Willow, fiica lor.

Pink și soțul său își cresc cu grijă cei doi copii. După cele două nașteri, artista nu mai arată ca în momentul în care a devenit celebră. Recent, artista a fost surprinsă de paparazzi în costum de baie și, deși a luat în greutate, zâmbetul evidenția faptul că familia o face să fie o femeie împlinită.