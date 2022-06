Cum arată Sarah, fiica Anamariei Prodan, într-un costum de baie roz. Cât de bine seamănă tânăra cu o păpușă Barbie

Sarah, fiica Anamariei Prodan, a întors toate privirile oamenilor din mediul online după ce a publicat o imagine de la plajă. La cei 22 de ani, tânăra se mândrește cu o carieră de succes și un fizic de invidiat.

De ceva timp, aceasta este foarte activă pe rețelele sociale, locul în care a început să posteze tot mai des. Sarah reușește să surprindă de fiecare dată cu modul în care își menține formele provcatoare, dar și cu frumusețea deosebită.

Un lucru este evident, tânăra a moștenit cele mai superbe trăsături de la mama ei. Cele două seamănă foarte bine, iar drept dovadă stau postările din mediul online în care apar împreună.

Cât de bine arată Sarah, fiica Anamariei Prodan, într-un costum de baie roz

De curând, Sarah a luat cu asalt rețelele sociale după ce a publicat o imagine îndrăzneață cu ea de la plajă. Fiica Anamariei Prodan nu obișnuiește să facă astfel de postări, înde de data aceasta a renunțat la inhibiții și a pozat într-un costum de baie roz.

Topul și bikini incendiari i-au pus în vedere formele perfecte, în mod special talia de invidiat și bustul generos. Aceasta a apelat și la o coafură care s-a potrivit de minune cu ținuta sa de plajă, dar care a acaparat toată atenția urmăritorilor.

Imaginea a strâns mai bine de 8 mii de like-uri și o mulțime de reacții neașteptate. Printre cei care i-au lăsat un mesaj la postare se numără și mama sa, care i-a transmis multă iubire prin intermediul a trei emoticoane în formă de inimă.

De asemenea, prietenii virtuali nu au putut să nu observe faptul că Sarah este extrem de frumoasă. Mulți i-au spus că este o păpușă Barbie din viața reală.

„Barbie din viața reală”, „Păpușă Barbie. Ești superbă, Sarah!”, „Ești minunată și ai un corp foarte frumos!” sau „Ești sexy”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte de laudă.

Sarah, despre relația pe care o are cu mama ei

Sarah este una dintre fiicele Anamariei Prodan din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu. Aceasta este stabilită în Statele Unite ale Americii de o perioadă lungă de timp, unde urmează studiile unei Universități celebre de peste hotare.

Într-un interviu pentru Antena Stars, tânăra a povestit despre copilăria sa din România, dar și despre relația pe care o are cu mama ei.

„Am terminat sezonul și am decis să vin acasă deoarece nu am mai fost de mult timp. Mi-a fost dor de România, de mama, de Bebe. Am avut două operații la genunchi, una în 2019 și una în 2020. N-am fost niciodată accidentată atât de grav și a fost prima dată când s-a întâmplat, dar a venit și mama, și tata. E mult mai diferită viața acolo decât aici. Acolo nu ai timp să faci nimic, în afară de ce trebuie să faci”, a povestit Sarah, potrivit sursei citate mai sus.

