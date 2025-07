Cum l-a cunoscut Ianis Hagi pe cumnatul său. Cei doi au fost prieteni înainte ca sora lui să formeze un cuplu cu Thomas Ferfelis

Puțini sunt cei care știu faptul că Ianis Hagi și soțul Kirei Hagi, Thomas Ferfelis, au fost prieteni chiar înainte ca sora lui să formeze un cuplu cu acesta. Se pare că cei doi se știu de când erau mici.

Duminică, 29 iunie 2025, Kira Hagi și Thomas Ferfelis și-au unit destinele pentru totdeauna în fața lui Dumnezeu. Fiica lui Gică Hagi și partenerul ei au organizat în amănunt evenimentul spectaculos, unde au fost prezenți aproximativ 500 de invitați.

Tânăra a impresionat pe toată lumea cu rochia de mireasă. Se pare că aceasta a apelat la o ținută ce i s-a potrivit de minune, punându-i în evidență talia de invidiat, umerii goi și frumoasele trăsături ale feței.

De la superba nuntă nu au putut să lipsească Ianis Hagi, fratele miresei, care a venit însoțit de soția lui. Elena Hagi a luat prin surprindere pe toată lumea cu frumoasa ținută ce i-a scos la iveală burtica de graviduță.

Citește și: Cum a dansat soacra mare la nunta Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis. Evangelia Taka a fost aplaudată de Ianis Hagi

Articolul continuă după reclamă

Tot în ziua cea mare a Kirei Hagi, Ianis Hagi a ținut să-i transmită surorii sale câteva cuvinte. De altfel, acesta a scos la iveală un detaliu despre care puțini știu. Se pare că tânărul fotbalist și cumnatul său au fost prieteni chiar înainte ca Thomas Ferfelis să formeze un cuplu cu cea alături de care a copilărit.

Cum s-au cunoscut Ianis Hagi și cumnatul său, Thomas Ferfelis. Ce a spus despre soțul Kirei Hagi

Se pare că Ianis Hagi și cumnatul său se știu încă din copilărie. Aceștia au jucat fotbal împreună la școală, însă au legat o prietenie mai strânsă abia după ce Thomas Ferfelis a intrat în familia lor.

De asemenea, tânărul fotbalist are numai cuvinte de laudă la adresa cumnatului său.

„Cu Thomas… ne știm de foarte mult timp. Eu am jucat și fotbal cu el la școală. Suntem prieteni. Bine, am fost colegi, după aceea am devenit prieteni, când a început să iasă cu Kira… Ne știm de foarte mult timp. Ei erau o generație mai mare decât mine, însă eu la fotbal reușeam să ajung și la generațiile mai mari la școală și, am fost de câteva ori, colegi.

E un băiat minunat care, în primul rând o iubește pe Kira enorm și asta este cel mai important. Provine dintr-o familie cu foarte mult respect, cu principii importante și ne bucurăm că sora mea, Kira face un pas în viață către o familie foarte bună, cu principii… Foarte asemănătoare cu cele cu care am crescut noi. Le urez tot binele din lume”, a spus Ianis Hagi la nunta surorii sale, potrivit viva.ro.

Citește și: Cum s-au îmbrăcat Gheorghe și Marilena Hagi la cununia religioasă a fiicei lor. Soacra mică, apariție demnă de covorul roșu

„Multă sănătate cuplului și să fie împreună și la bine și la greu. Să le dea Dumnezeu mulți copii.

Suntem amândoi în casă și emoțiile au fost foarte mari. Ne bucurăm că a venit și această zi pentru Kira. Și, cum am mai spus… să se iubească până la adânci bătrâneți”, a mai adăugat tânărul.

Ianis Hagi urmează să devină tată pentru prima oară în curând. Elena Hagi este însărcinată cu primul lor copil, motiv pentru care fotbalistul este în culmea fericirii.