Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai vechi și apreciați creatori de modă din România și abia recent s-a aflat adevărul despre averea lui. Descoperă ce detaliu neașteptat a ieșit la iveală.

Cătălin Botezatu a fost și este, de zeci de ani, unul dintre cei mai apreciați și de succes designeri români, acesta putându-se lăuda cu o carieră de invidiat. Fiindcă este și antreprenor, acesta a oferit recent un interviu în cadrul căruia nu s-a ferit să ofere detalii neștiute despre veniturile sale. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a aflat despre averea acestuia.

Ce s-a aflat despre averea lui Cătălin Botezatu! Detalii neștiute despre celebrul designer român

Cătălin Botezatu a fost inițial model, apoi a devenit unul dintre cei mai apreciați și de succes creatori de modă din România. Născut pe 3 decembrie 1966, acesta are în prezent vârsta de 59 de ani și o carieră de invidiat. Inițial s-a lansat în modă în 1984, ca manechin al casei de modă Venus, care la vremea respectivă era condusă de celebra Zina Dumitrescu. La doar un an de la debut, acesta a primit la Frankfurt titlul de „Cel mai bun manechin al anului în Europa”.

Și-a deschis prima casă de modă în România în anul 1996 și s-a făcut imediat remarcat în acest domeniu datorită imaginației slae bogate, dar și a prezentărilor de modă spectaculoase. Una dintre cele mai remarcabile reușite ale sale este faptul că a devenit în anul 2000 primul designer din lume care a obținut permisiunea de a face o ședință foto în apropierea siturilor antice, pentru colecția Egyption, colecție pentru care a avut două prezentări de modă la Cairo și Luxor.

De asemenea, celebritatea lui a sporit și datorită prezenței numelui său în lumea mondenă și a showbizului românesc.

Recent, în cadrul unui interviu, acesta a vorbit deschis despre veniturile sale și a spus adevărul despre averea sa. Se pare că acesta ar proveni dintr-o familie bogată, lucru ce i-a adus un statut financiar aparte:

„Banii nu sunt importanţi în ceea ce fac. I-am avut, provin dintr-o familie cu bani, care mi-a oferit un statut financiar ridicat, încă de la început şi nu am făcut fashion pentru bani. Dacă aş fi făcut acest lucru pentru bani, poate nu aş fi realizat atât de multe lucruri, dar nu ştiu ce înseamnă avere, în cazul acesta”, a mai zis cunoscutul designer în exclusivitate pentru cei de la click.ro, într-un interviu în care a vorbit mai multe despre teama sa că antreprenorii vor suferi tot mai mult de pe urma taxelor crescânde din ultimii ani.

Pentru cei care nu știu, Cătălin Botezatu nu este doar creator de modă, ci și antreprenor. El deține două ateliere și trei fabrici în România.