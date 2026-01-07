Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o

În timp ce iarna încă își face simțită prezența în România, multe dintre vedetele autohtone au ales să schimbe frigul cu destinații exotice. Printre ele se află și Georgiana Lobonț, care a plecat la început de an într-o vacanță în Africa, alături de cei dragi. Cum s-a pozat!

Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o | Instagram

Artista profită din plin de soare și de atmosfera de vacanță, însă imaginile postate pe rețelele de socializare au stârnit un val neașteptat de reacții.

Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet. Cum au reacționat fanii și ce au întrebat-o

Obișnuită să fie activă în mediul online, cântăreața le-a arătat fanilor fragmente din experiența sa exotică. Totul a decurs fără probleme până în momentul în care Georgiana Lobonț a apărut într-un costum de baie, relaxată pe plajă. Fotografiile au devenit rapid subiect de dezbatere, iar comentariile au început să curgă.

Deși silueta sa este una extrem de suplă, tocmai acest detaliu a atras numeroase critici. O parte dintre internauți au considerat că artista este prea slabă și și-au exprimat îngrijorarea față de aspectul ei fizic. Unii au ales să o întrebe direct dacă este bine, în timp ce alții au formulat remarci dure sau ironice.

„Iartă-mă că întreb. Ești vie?” sau „Când ți-ai făcut ultimele analize?” sunt doar câteva dintre mesajele care au atras atenția. Au existat și reacții mai reținute, venite din partea unor admiratori care au ținut să precizeze că o apreciază pentru talentul ei, dar că apariția recentă i-a surprins neplăcut.

Pe de altă parte, nu au lipsit nici susținătorii. Mai mulți fani au luat-o în apărare, explicând că stresul, programul încărcat și responsabilitățile pot influența aspectul fizic al unei persoane. Alții au criticat dur comentariile răutăcioase și au îndemnat la mai multă empatie. Dar au fost și mulți care au apreciat aspectul ei fizic și au lăudat-o pentru trupul ei. „Foarte frumoasă”, i-a scris cineva.

„Nu mai fiți răi, stresul este cel mai mare dușman”, a scris cineva, în timp ce alții au fost mult mai tranșanți, comparându-se cu artista sau folosind expresii dure la adresa acesteia. Mesaje precum „Ai grijă de tine, ești tânără și talentată” s-au amestecat cu replici mult mai acide, transformând postarea într-un adevărat câmp de opinii contradictorii.

Până acum, Georgiana Lobonț nu a comentat reacțiile apărute în mediul online. Cert este că apariția sa în costum de baie a aprins spiritele și a demonstrat, încă o dată, cât de ușor pot deveni vedetele ținta criticilor atunci când aleg să își expună viața personală pe rețelele de socializare.