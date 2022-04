Cum l-au păcălit mai multe femei pe Mihai Trăistariu și i-au dat “țepe financiare”. Tacticile aplicate de femei

De curând, Mihai Trăistariu a povestit cum a fost țepuit de două dintre partenerele sale până la vârsta de 42 de ani. Acesta le-a fost alături și din punct de vedere financiar, însă ele au profitat de ocazia de moment, iar mai apoi s-au făcut dispărute.

Cum a fost țepuit Mihai Trăistariu de două femei

Mihai Trăistariu a scris pe Facebook experiențele sale neplăcute și a vrut prin intermediul lor să tragă un semnal de alarmă. În prezent, artistul în vârstă de 42 de ani este singur.

Mihai Trăistariu este o prezență spectaculoasă pe micile ecrane ale telespectatorilor. De asemenea, artistul este și foarte discret în ceea ce privește viața amoroasă, însă de data acesta a vrut să facă publice două momente despre care puțină lume știe.

„Două țepe financiare am luat chiar din relațiile mele trecute. Prima… în 2009. Ea era megafan Vama Veche. Așa că m-a rugat s-o împrumut cu 1.000 de euro ca să-i cheme pe cântăcioși să cânte la ziua nepoatei ei. 2000 de euro cereau atunci cei de la Vama. Așa că a mai făcut rost de la sor’sa de încă 1.000. La câteva luni, ne-am separat drumurile… iar cei 1.000 de euro nu i-am mai văzut niciodată”, a scris Mihai Trăistariu pe pagina sa de Facebook.

A doua țeapă a fost acum 3 ani. Prin 2019. Eram cu altcineva. Voia musai nu știu ce telefon, tot de vreo 1000 de euro. Dar nu lucra nicăieri și, deci, n-avea carte de muncă. I-am zis că nu vreau să mă simt folosit, că nu sunt genul de om care-și cumpără iubirea în felul ăsta și că tot ce pot să fac este să-i iau telefonul pe numele meu, iar ea să plătească ratele. Nici cu ea nu mă mai cunosc. Ne-am despărțit după 2 ani de relație. Dar ratele le-am plătit tot eu”, a mai continuat să povestească artistul.

Ce l-a deranjat pe Mihai Trăistariu la relația pe care a avut-o cu o tânără de doar 20 de ani

Relația amoroasă dintre Mihai Trăistariu și tânăra de 20 de ani a ținut doi ani, până când artistul și-a dat seama că nu poate continua. Povestea lor de dragoste a început printr-un mesaj în mediul online și s-a terminat printr-o discuție amănunțită despre viitorul ei. Aceasta se focusa mai mult pe carieră și își dorea să plece din țară, lucru care nu l-a încântat prea mult pe cântăreț.

„Am realizat că nu e chimie. Vreau să spun că eu aveam 40 de ani, iar tatăl ei 39. Nu era ok. Părinții ei erau plecați din țară. (...) Începutul relației a fost ok, dar ea visa să plece în Statele Unite ale Americii”, a mai povestit el.

Artistul a dezvăluit că tânăra era atrasă de canalul de YouTube al lui Dorian Popa și se uita des la clipurile lui: „Stătea mult pe vlog-urile lui Dorian Popa, că am dat o declarație în ziară despre asta. Îi plăcea ce vorbește el acolo. Se uita la emisiuni vechi de 4-5 ani”.

Mihai Trăistariu a mai mărturisit faptul că fosta iubită a încercat să îl convingă să o lanseze și pe ea în televiziune. Acesta se laudă și cu sume impresionante care îi intră în buzunar anual, fiind un alt motiv pentru care consideră că femeile îl abordează.

Vedeta a mai discutat și despre femeia care l-a cucerit în urmă cu câțiva ani și care l-a convins să se logodească: „În 2009 m-am logodit. A fost cea mai pură relație. Am fost cu ea la câteva emisiunii. A durat vreo 3 ani relația și am crezut că mi-am găsit sufletul pereche, însă nu a fost să fie. Era ardeleancă, foarte calmă și liniștiă, exact opusul meu. (...) De vreo trei ori am avut senzația că mi-am găsit persoana potrivită. (...) Eu nu aleg, mă las ales. De un an sunt singur, dar simt nevoia să am pe cineva aproape ”

