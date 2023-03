Cum răspunde Luiza Palanciuc acuzațiilor făcute de Tom, fiul lui Mihai Șora, chiar în timpul slujbei de înmormântare

În timpul înmormântării lui Mihai Șora, fiul său cel mic, Tom, a ținut un discurs în care i-a adus mai multe acuzații Luizei Palanciuc, văduva filosofului.

El spune că a aflat întâmplător că tatăl său s-a stins din viață și că relația cu Mihai Șora ”a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani”.

"Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător, și anume o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc și cu toții locuim în Germania.

Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau contact cu el, nu am putut.

Relația noastră, a familiei noastre, cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată.

Acum trei ani am făcut o chestie specială - am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, din 2019, am venit spontan și acolo, practic, în piață, am vorbit cu tatăl meu și până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă.", a afirmat Tom Șora, fiul lui Mihai Șora.

Cum se apără Luiza Palanciuc Șora

Luiza Palanciuc Șora se apără și îl acuză pe Tom, fiul său vitreg, că denaturează adevărul.

„Tom Şora a minţit spunând că nu a fost lăsat să vorbească la telefon cu tatăl lui. Tom Şora, ca şi sora lui, Sanda Şora, nu i-au telefonat, pur şi simplu, lui Mihai Şora ani la rând - nici chiar de Sărbători sau de ziua lui, când a împlinit o sută de ani”, a scris pe Facebook Luiza-Palaciuc.

Ea a continuat: „Examinând istoricul apelurilor intrate la cele două numere active ale lui Mihai Şora: 02131863** şi 02131863**. Cel dintâi avea mereu robotul activat, unde oricine putea lăsa un mesaj, în caz că nu eram acasă. La care se adaugă numărul nostru de mobil, neschimbat de peste 20 de ani, şi pe care Tom Şora, ca şi dumneavoastră, de altfel, îl cunoaşteţi. Şi unde pot fi trimise sms’uri ori mesaje pe WhattsApp, atunci când este pus pe silenţios. De asemenea, nu i-au trimis nicio scrisoare, carte poştală, mesaj prin vreo altă persoană. (...)

Când spun „niciodată“ nu mă refer doar la ultimii ani, ci şi la deceniile dinainte de anul 2000, copiii lui Mihai Şora fiind stabiliţi în străinătate de la sfârşitul anilor ’70, începutul anilor ’80.(...)

În vârtejul organizării înmormântării, cu multe drumuri, proceduri, formalităţi, nu m-am gândit, efectiv, la Tom Şora. Probabil că ar fi trebuit să fiu mai pragmatică şi să-i telefonez. Nu sunt o fiinţă pragmatică, iar, pentru mine, ceea ce conta era, întâi de toate, Mihai Şora: gândul ca totul să decurgă impecabil, să fie la înălţimea omului înmormântat.“

