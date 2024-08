Cum reușește Sofia Vicoveanca să-și mențină tenul atât de sănătos și curat la vârsta de 82 de ani. Ce secret deține

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din România, nu încetează să impresioneze nu doar prin talentul său inconfundabil, ci și prin vitalitatea și frumusețea sa la cei 82 de ani.

Deși înaintarea în vârstă este inevitabilă, Sofia Vicoveanca reușește să-și păstreze un ten sănătos și o energie debordantă, iar secretele sale sunt surprinzător de simple.

Cum reușește Sofia Vicoveanca să-și mențină tenul atât de sănătos la vârsta de 82 de ani. Ce secret deține

Iată care este secretul ei:

„Nu mă uit în buletin, pentru că vârsta nu mă interesează. Nici nu stau locului, că mă găsește boala”, mărturisește artista cu zâmbetul pe buze. Pentru ea, cheia tinereții nu constă în tratamente scumpe sau operații estetice, ci într-un stil de viață activ și în grijă față de sine, atât la nivel fizic, cât și spiritual. „Mergem înainte, la anii pe care îi am, eu zic bogdaproste și îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă ține bine”, adaugă ea cu recunoștință, potrivit click.ro.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Motivul pentru care Sofia Vicoveanca le interzice colegilor să-i cânte piesele. Cu cine a avut artista o discuție aprinsă

Sofia Vicoveanca dezvăluie că unul dintre aspectele esențiale ale rutinei sale de îngrijire este alimentația sănătoasă. „Am un ten foarte uscat, dar asta nu înseamnă că nu am grijă de el. Nu folosesc ceva scump. Mi-am dat seama că mai bine mănânci fructele, decât să le pui felii pe ten, așa cum fac alte femei. Dacă le faci salată și le mănânci, e mai bine, te și vitaminizezi, așa că tot corpul are de câștigat”, explică ea. Astfel, artista subliniază importanța nutriției echilibrate, care nu doar că ajută la menținerea unui ten sănătos, dar oferă și vitaminele necesare pentru întregul organism.

În ceea ce privește protecția tenului de factorii externi, Sofia Vicoveanca recunoaște că evită expunerea excesivă la soare, folosind pălării cu boruri largi și ochelari de soare, și preferă să nu iasă afară în orele de vârf ale căldurii. „Eu cu recele nu prea mă împac, pentru că am de cântat. Mai mănânc, da, câte o înghețată, dar o topesc înainte, căci mi-e teamă să nu îmi stric vocea”, mai spune artista. Pe lângă evitarea extremelor, hidratarea joacă un rol crucial în menținerea sănătății tenului: „Trebuie o hidratare bună, să bem apă, dar nu foarte rece, ca să nu răgușesc”.

Citește și: Sofia Vicoveanca, despre trucul care o face să pară mai tânără în fotografii. Ce face atunci când cineva vrea să facă o poză cu ea

Deși Sofia Vicoveanca recunoaște că are câteva trucuri proprii de îngrijire, nu este adepta oferirii de sfaturi generale, subliniind că fiecare persoană are nevoi diferite: „Mai am și alte trucuri, dar nu dau sfaturi, că poate la mine funcționează, însă nu și la alții”. Cu toate acestea, mesajul său este clar – totul pornește din interior, dintr-o atitudine pozitivă și o viață echilibrată.

La 82 de ani, Sofia Vicoveanca ne arată că tinerețea sufletului și îngrijirea constantă a corpului pot face minuni, iar autenticitatea și simplitatea sunt adevăratele secrete ale frumuseții.