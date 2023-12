Cum s-au cunoscut Iulia Albu și Mike, de fapt: „A fost ură la prima vedere”. Cine a făcut primul pas în cele din urmă

Iulia Albu și Mike formează un cuplu de mai bine de șase ani. Recent, concurenta America Express a dezvăluit cum a început relația cu partenerul ei. Iată cine a făcut primul pas!

Iulia Albu a fost căsătorită cu creatorul de modă, Mihai Albu, iar, după divorțul de acesta, vedeta nu s-a mai afișat alături de niciun bărbat o perioadă. După o vreme, s-a aflat că vedeta iubește din nou, însă ea a preferat să nu ofere prea multe detalii despre partenerul ei.

Între timp, Iulia Albu și Mike au acceptat provocarea aventurii America Express, moment în care relația lor a ajuns în atenția publicului, din cauza discuțiilor aprinse din timpul emisiunii, dar și al felului în care el se comportă cu vedeta. Certurile dintre ei, dar și replicile lui au atras un val de critici în jurul relației lor. Iată cum au ajuns să se cunoască!

Citește și: Cum se înțeleg Mike și fiica Iuliei Albu: „Au mai avut neînțelegeri”. Ce relație are concurentul America Express cu Mikaela

Cum a început relația dintre Iulia Albu și Mike, de fapt. Cine a făcut primul pas

Iulia Albu a dezvăluit că ea și Mike s-au cunoscut prin intermediul unei prietene. Vedeta a adăugat că între ei a fost ură la prima vedere și chiar au avut o discuție aprinsă atunci, dar prietena lor a reușit să calmeze situația.

„Ne-a făcut cunoștință o prietenă. A fost un blind date, practic.”, a spus Iulia Albu, citată de Viva.

„A fost ură la prima vedere. A fost ceva reciproc. Nu, era foarte bine îmbrăcat, dar era foarte arogant. Iar el a avut aceeași părere despre mine. După cinci minute, era să ne încăierăm. Era și prietena noastră la masă, ne-am despărțit amiabil și ne-am auzit din nou după două luni, când el m-a sunat și a spus: <<Bună, sunt Mike. M-am gândit că ar fi o idee bună să ne vedem>>. Și m-am gândit: <<OK>>.”, a mai povestit vedeta, citată de sursa menționată mai sus.

La rândul său, Mike a relatat cum a încercat să o impresioneze pe Iulia Albu, care locuia pe atunci la Londra.

„A venit ea în vizită, eu locuiam la Londra. Ca s-o impresionez, am dus-o într-un castel. Și, la un moment dat, am decis să facem sport. Bineînțeles că s-a echipat, era de sus până jos toate firmele de sport. Am alergat trei metri și a spus: <<Au, au! Mi-am făcut ceva la un mușchi>>. Eu, bineînțeles, că am crezut-o inițial, dar era vrăjeală.”, a spus și Mike, citat de Viva.

După ce au decis să formeze un cuplu, cei doi au făcut naveta o perioadă. Ulterior, Iulia Albu a fost cea care a pus piciorul în prag. Invitată în podcastul lui Cătălin și al lui Romică Țociu, vedeta a povestit: „I-am spus: <<Iubitule, uite care e treaba. Tu ori te muți în România, ori ne despărțim>>. S-a uitat la mine și mi-a zis: <<O să mă mut, ce să fac?>>. Așa a fost integrat Mike în familia noastră.”, a povestit Iulia Albu, în podcastul „La Țocii”, citată de Libertatea.

Citește și: Cum arată Iulia Albu fără strop de machiaj pe chip. Concurenta de la America Express a renunțat la retușurile din pensulă

Iulia Albu și Mike au stat despărțiți o lună și jumătate după America Express

Invitați în cadrul podcastului moderat de Romică și Cătălin Țociu, Iulia Albu și Mike au recunoscut că au fost despărțiți timp de o lună și jumătate, după încheierea filmărilor de pe Drumul Soarelui.

În timp ce criticul de modă a povestit că ea a fost cea care a inițiat împăcarea, iubitul ei a precizat că nu show-ul de aventură a fost de vină, ci bunul-simț.

„O iubesc pe Iulia și nu cred că America Express sau altă experiență ar fi trebuit să ne dezbine. Cu toate că am avut un moment în care am fost separați, nu cred că ne-a separat America Express, ne-a separat bunul-simț și un moment… de repaus. Am avut amândoi un moment de introspecție. Eu mi-am luat perna și am plecat.”, a spus Mike, în podcastul moderat de Romică și Cătălin Țociu, potrivit click.ro.