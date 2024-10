Cum se simte Vlad Gherman după implantul de păr. Actorul a explicat cum decurge recuperarea și cum îl ajută Oana, soția lui

Vlad Gherman a suferit o intervenție care presupune recoltarea firelor de păr dintr-o zonă donatoare și implantarea acestora într-o altă zonă a scalpului. Actorul s-a filmat povestind cum se simte și cum se vindecă.

Pentru că, așa cum spune el, moștenește gena bărbaților fără păr din familia Gherman, Vlad Gherman a apelat la al doilea transplant de păr, după ce a mai fost supus unei intervenții în în urmă cu 3 ani. La câteva zile după intervenție, Vlad Gherman le-a spus fanilor că se recuperează treptat și că începe să se simtă din ce în ce mai bine. Vlad Gherman a arătat o imagine în care apărea cu fața foarte umflată după intervenție, însă situația s-a ameliorat datorită compreselor reci. Oana Gherman este alături de soțul ei în această perioadă în care trebuie să facă activităț pentru recuperare.

„Râdeam cu Oana, ziceai că sunt Frankenstein”. Cum se recuperează Vlad Gherman la scurt timp de la intervenția care a durat 14 ore

„Astăzi a fost prima dimineață în care m-am trezit odihnit. Am reușit să dorm, am găsit poziția perfectă, cu ajutorul Oanei care mi-a și spus unde este zona implantată de la spate, pe care nu am voie s-o ating absolut deloc în primele nopți. Dorm cu acel guler și un mic pampers, pentru că din spate, din zona de unde au luat firele de păr, evident zona se reface și atunci elimini un ser și puțin sânge și n-ar fi bine să dormi cu capul direct pe acel guler pentru a păstra zona cât mai sterilă”, a explicat actorul din serialul „Lia, soția soțului meu”.

Vlad Gherman are o atenție sporită în recuperare și se simte din ce în ce mai bine.

„Am și o cremă cu care să mă dau pe zona donatoare, după ce curăț foarte bine zona cu ser fiziologic. Fața și-a mai revenit. Râdeam cu Oana, ziceai că sunt Frankenstein. Practic mă simt bine și simt că mai am foarte puțin până când voi ajunge să dorm normal din nou”, a mai spus Vlad Gherman pe rețelele sociale.

Este a doua oară când Vlad Gherman apelează la acest procedeu care necesită răbdare și puțin efort din partea lui în perioada recuperării.

„Gândiți-va că acum 3 ani mi-au fost transplantate 2200 de grefe, iar aseară 3070 din cauza ritmului accelerat al căderii părului! Meseria mea m-a convins că ar fi bine să îmi conserv cât pot firele sănătoase de par, iar asta implică proceduri PRP constant și implant de par o dată la câțiva ani! Sfatul meu general: mergeți la doctor pentru controale periodice pentru a preveni afecțiuni, nu ajungeți doar atunci când trebuie să le tratați. O să îmi iau câteva zile să mă vindec, să dorm cât mai mult (deși e greu să faci asta în primele zile după implant)”, a spus Vșad Gherman pe rețelele sociale.