Cum și-a pierdut Laurențiu Reghecampf singura fiică. Analisa Cristina ar fi avut 27 de ani acum

Laurențiu Reghecampf și-a făcut curajul să vorbească despre un moment dificil din viața lui. Puțini sunt cei care știu faptul că antrenorul de fotbal a avut o fiica, Analisa Cristina, care a murit la o vârstă fragedă.

Deși se află des în atenția publicului, Laurențiu Reghecampf este un bărbat destul de rezervat în ceea ce privește viața personală. Acesta preferă să țină departe de ochii și urechile curioșilor evenimentele importante pentru el.

Un lucru pe care fanii îl știu despre el este modul în care își protejează familia. Antrenorul de fotbal este un familist convins, chiar dacă a trecut printr-o căsnicie și mai multe relații care nu au funcționat. Acesta este tatăl a patru băieți.

Laurențiu Reghecampf are un fiu cu fosta lui parteneră, Mariana Pfeiffer. De asemenea, și din căsătorie cu Anamaria Prodan a rezultat un fiu minunat, Bebeto. În prezent, antrenorul de fotbal trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Corina Caciuc, femeia care i-a dăruit doi fii.

Fostul soț al impresarei se mândrește cu o familie numeroasă și fericită, însă puțini sunt cei care știu cea mai mare durere a acestuia. Laurențiu Reghecampf a avut o singură fiica despre care nu vorbește prea des. Analisa Cristina și-a pierdut viața la un an de când a venit pe lume, iar pierderea ei i-a adus o suferință enormă antrenorului de fotbal.

Laurențiu Reghecampf, despre cum și-a pierdut singura fiică. Micuța a suferit de o boală cruntă

Drama prin care a trecut Laurențiu Reghecampf a avut loc pe vremea când se afla la Steaua București și forma un cuplu cu Mariana Pfeiffer. Pe lângă băiatul lor, Luca, cei doi au mai avut și o fetiță care a murit la un an de la naștere din cauza unei malformații la inimă.

Problema de sănătate a micuței s-ar fi tratat încă din timpul sarcinii dacă medicii ar fi descoperit-o. La aproape 27 de ani de la tragicul eveniment, antrenorul de fotbal și-a făcut curaj să vorbească despre cea mai mare durere pe care o poartă în suflet.

„Am avut o fetiță împreună, la 25 de ani. A fost o perioadă grea pentru că, undeva pe la 3 luni după ce se născuse Analisa, momentul când îi dădea lapte se învinețea, se învinețeau buzele, adormea cu biberonul. Ne-am dus la un control și ni s-a spus că suferă de o boală foarte rară, se numea tetralogia falo. Inima nu a fost împărțită corect în cele 4 camere și trebuia după o perioadă să fie o intervenție chirurgicală pentru a se corecta acest lucru.

Am făcut tratament câteva luni și la vârsta de un an și o lună am hotărât să operăm la Cluj. Au operat-o, a fost bine, dar pentru o astfel de intervenție trebuia să lase rana deschisă 24 de ore. A făcut pneumonie după operație și nu au mai putut să o salveze. Eu spun exact ce ni s-a spus nouă după operație. Am judecat foarte multe lucruri când am trecut prin acele momente, dar n-ai cum să scoți pe cineva vinovat. Dificil a fost că nu ni s-a spus de dinainte. Problema ne-a fost comunicată la câteva luni. Poate atunci nu existau metodele care există azi. Astfel de probleme pot fi corectate și în timpul sarcinii. La toate controalele la care mergeai ca să te asiguri că este în regulă sarcina nu ni s-a spus niciodată că are o probleme la inimă. Acest detaliu a fost șocant. Nici n-am aflat de la doctor, am aflat dintr-o greșeală. Au fost 7 luni până la intervenție, dar nici nu se putea interveni la vârsta de sub un an. Boala nu se manifesta foarte grav. În afară că obosea foarte repede și i se schimba culoarea la buze nu avea nimic. A fost o perioadă dificilă, mai ales după. Luca s-a născut la 4-5 ani diferență”, a dezvăluit Laurențiu Reghecampf în cadrul unui podcast, conform viva.ro.