Laurențiu Reghecampf, antrenorul de fotbal cunoscut pentru succesul său pe teren, se pregătește să își oficializeze relația cu Corina Caciuc, cea care i-a adus în viață doi băieți.

Într-un interviu recent acordat podcastului „Ameritat cu Ameri Nasrin”, Reghecampf a dezvăluit detalii despre planurile lor de căsătorie și provocările pe care le-au depășit împreună.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de căsătorie. Ce delcarații inedite a făcut antrenorul

Pentru antrenor, acest pas către căsătorie vine la capătul unui drum care include și finalizarea procesului de divorț de Anamaria Prodan, fosta sa soție. Despre acest aspect, Reghecampf a declarat: „Nu ne gândim la un următor pas. Urmează căsătoria, dar trebuie să termin cu divorțul. Nu este neapărat un target. Targetul l-am depășit. Eu cred că orice femeie care nu a îmbrăcat rochia de mireasă își dorește acest lucru, chiar dacă spune că nu vrea. Orice femeie în sufletul ei își dorește acest lucru. Ne simțim bine. Chiar i-am spus Corinei că îi voi face o surpriză la un moment dat, dar când va veni momentul. Nu vreau să ofer mai multe detalii despre acest subiect”.

El a subliniat că fiecare femeie își dorește să poarte rochia de mireasă, indiferent de ce spune aparent.

Relația lor nu a fost lipsită de provocări, mai ales în lumina atacurilor venite din partea fostei soții. „Discutăm foarte mult. Comunicare. Discutăm mult chiar pe tema asta. Eu de multe ori o întreb pe Corina cum de a stat cu mine. Orice femeie o lua la fugă. Să te facă cineva zi de zi zob peste tot și să te facă în toate felurile, la un moment dat te plictisești de chestiile astea. Dar tocmai lucrurile astea ne-au apropiat foarte tare.

Stăm mult timp împreună și discutăm orice lucru care apare sau care există între noi. Nu exclud nici faptul că cei doi băieți ne-au apropiat foarte mult pentru că ne petrecem mult timp împreună cu ei. Nu am avut chestia asta de relație toxică. Fugim de treaba asta. Dacă există momente în care unul dintre noi e mai afurisit – discutăm imediat”, a explicat antrenorul, potrivit viva.ro.

În privința geloziei, Reghecampf a recunoscut că există o doză normală în relația lor: „Întotdeauna există gelozie. Mereu trebuie să existe un pic, nu nebunie. Dacă nu îmi pasă de persoana de lângă mine… depinde cum o vezi. Nu am cum să fiu indiferent. Depinde cum vezi tu sau Corina acest aspect, dacă e gelozie sau dacă îmi pasă. În ambele părți există gelozie. Discuții există mereu, dacă nu ar fi atunci e monotonie”.

Totodată, antrenorul a adus în discuție și recentele controverse legate de bunurile personale, unde a făcut clar că intenția sa nu a fost de a acuza pe nimeni de furt, ci de a se asigura că patrimoniul său este protejat până la partaj. „Este foarte simplu. Dacă stai și te gândești normal și realizezi… ea realizează foarte multe lucruri, e un om foarte inteligent. Tot ce face este să premediteze, să facă ceva, urmărește următorul pas.

Eu i-am spus în următorul fel. O barcă este ca o mașină. Este înmatriculată pe numele meu. Mâine, dacă cineva merge pe lac undeva, cumva și dă peste o altă barcă sau un copil care înoată responsabil sunt eu.

Eu am făcut o sesizare la Poliția Ilfov pentru că nu-mi găsesc barca. Am lăsat-o împreună cu jetski-ul la Snagov, unde aveam un garaj. Stăteau în garaj pe lift, nu pe apă. Anamaria a schimbat pontonul și a renunțat la liftul respectiv și le-a dus în altă parte. Eu în plângere nu am specificat că Anamaria Prodan a furat sau a pierdut, am zis că nu-mi găsesc bunurile.

De ce? Ca să mă asigur că, dacă cineva va avea vreo problemă cu bunurile mele, fapta să fie înregistrată. M-am dus la un mecanic pe care îl vizitez de 8 ani ca să-l întreb ceva despre barcă. Când am intrat acolo am găsit jetski-ul. El o dădea că nu știe.

Anamaria Prodan a auzit despre asta și venit făcând un LIVE de pe telefon. Pe mine nu mă interesează, dar trebuie să mă asigur că aceste lucruri rămân acasă până la partaj, iar până atunci ele rămân pe numele meu și port responsabilitatea”, a subliniat el în podcast.