Motivul pentru care Dan Bittman nu reușește să vorbească prea mult cu fiii săi. Cum se înțelege artistul cu mama copiilor

Dan Bittman și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de cei trei fii ai săi, însă acest lucru pare să nu funcționeze după cum își dorește ei. Artistul a oferit câteva declarații cu privire la relația pe care o are cu mama copiilor săi.

Dan Bittman, despre relația cu Liliana, femeia care i-a oferit 3 copii. Ce anume îl întristează

Dan Bittman a mărturisit faptul că el și cu fosta lui parteneră de viață, de care s-a despărțit în urmă cu 5 ani, nu mai au o relație foarte bună.

,,Din păcate, nu sunt bine cu Liliana, în sensul că ea a închis toate căile de comunicare. Eu o înțeleg, are toate motivele să o facă, voiam doar să rămân într-o relație mai bună decât sunt acum cu ea, pentru copii”, a spus Dan Bittman în cadrul podcast-ului ,,Fără filtre", potrivit spynews.ro.

Citește și: Dan Bittman, interviu alături de fiii săi. Ce spun copiii despre cum se poartă tatăl lor cu ei

Iată ce spune Dan Bittman despre relația pe care o are cu fiii săi:

„Asta-i tot! Ni-i împărțim, vin vreo trei zile la mine, restul la ea. I-am lăsat ei toate casele și toate astea ca să nu aibă nicio problemă materială. Eu sunt bine, nu am nicio problemă! Nu iau nimic cu mine. Însă, îmi pare rău pentru copii, pentru că avem un sistem de comunicare mai dificil. Asta-i singura chestie care mă deranjează, ca să spun așa. Sper să-i treacă, pentru că eu nu țin supărarea. Mă împac de fiecare dată și cu oameni care mi-au făcut rău. Nu spun că ea mi-a făcut rău, mi-a făcut chiar foarte bine!”, a mai spus artistul.

Dan Bittman, interviu de colecție cu fiii săi. Ce spun ei despre tatăl lor

Dan Bittman are o relație foarte apropiată cu fiii săi și are griă să le insufle fiecăruia pofta de muncă și ambiția de reușită fiecăruia dintre ei. În cadrul unui interviu de colecție, Dan Bittman a vorbit despre copiii săi, dar și aceștia au avut un cuvânt de spus despre tatăl lor.

„Cel mic cântă la chitara, e foarte hotărât să facă muzică, acum la 13 ani, învață și foarte bine, nu am cum să mă iau de el că îmi dă peste nas când vreau să mă iau de el, că are numai note bune. Cel mijlociu a făcut sport de performanță vreo 9 ani, dar s-a lăsat dar cică se apucă de bussiness și a început să învețe și el și are note bune”, au fost declarațiile artistului cu privire la cel trei fii ai săi.

„Mama ne ceartă mai mult”, a spus unul dintre băieți atunci când a fost întrebat care părinte este mai autoritar.

Citește și: Cum arată băieții lui Dan Bittman acum. Cei trei sunt de nerecunoscut

„Da, e foarte distractiv, îmi place să vin aici”, a mai spus un alt fiu de-al artistului, care a vorbit despre afacerea familiei lor.

„Nu știe tata să facă beat-uri. Surprinzător, nu ne certăm niciodată (n.r. frații între ei). Poate încă nu am ajuns să ne certăm”, a răspuns băiatul cel mai mare al cântărețului atunci când a fost întrebat ce nu știe tatăl lui să facă și cum se înțeleg frații între ei.

Dan Bittman a explicat că el nu se implică în viața de artist a fiului cel mare deoarece ei cântă muzică diferită și nu ar avea ce sfaturi să-i ofere.

„Nu mă bag deloc peste preferințele fiului meu, el își face singur partea de orchestrație, nu mă bag peste el, că el cântă altceva. Eu vreau să-i văd pe ai că se ajută unii pe alții”, a declarat cântărețul.

În AntenaPLAY ai un nou episod Chefi fără limite ▶ Dă PLAY și vezi cine a câștigat imunitatea