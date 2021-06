Dana Săvuică, în vacanță pe litoral. În ce ipostază sexy a putut să se pozeze la 51 de ani

Dana Săvuică este celebră pentru aparițiile sale excentrice, iar de această dată a reușit să fie în centrul atenției pe litoral, cu bustul la vedere.

Prima femeie din România care a pozat dezbrăcată pentru Playboy arată foarte bine chiar și acum, la 51 de ani. Vedeta nu și-a pierdut din frumusețe, iar formele ei au rămas la fel de rotunde, semn că trecerea anilor nu a afectat-o absolut deloc.

Dana Săvuică, poze foarte sexy pe litoral, în văzul tuturor

Dana Săvuică, mai sexy ca niciodată, pe rețelele de socializare. Vedeta care făcea furori în perioada în care a pozat dezbrăcată pentru Playboy, iată că nu s-a schimbat deloc, și încă face ravagii pe internet.

Citește și: Cum arată Dana Săvuică în costum de baie, la 50 de ani. Apariția ei, o surpriză pentru fani

De curând, aceasta a mers într-o vacanță exotică și nu a durat mult timp până să-și arate formele voluptoase pe internet, unde a și fost extrem de apreciată. Anii au trecut pe lângă ea, iar vedeta a strâns sute de aprecieri de la fanii acesteia.

Fostul fotomodel a mers să întâmpine vara într-o destinație turistică. Dana Săviucă a postat pe contul său de Instagram o fotografie în costum de baie.

Citește și: Taifun în urma morții Zinei Dumitrescu! S-a aflat unde se duce averea fostei creatoare de modă

„Energie pozitivă, într-o destinație superbă”, a fost descrierea vedetei la fotografii.

Prima româncă ce a pozat pentru Playboy este într-o formă de zile mari, la cei 51 de ani ai săi.

Cum își îngrijește trupul la 51 de ani, Dana Săvuică

Dana Săvuică a mărturisit că are grijă de corpul ei și a dezvăluit cum face să se mențină în formă la vârsta de 51 de ani:

„Am făcut un tratament detox cu suplimente fitoproteice, care garantau minim 3 kg în minus. Am slăbit cu acest tratament şi am aplicat pe zonele cu ţesut adipos nişte creme bio din plante şi rădăcini, care au efectul de a topi grăsimea. Acum beau un ceai bio din plante şi rădăcini, care are efectul de saţietate, detoxifică şi arde grăsimea. Este un produs românesc, 100% bio. În fiecare zi fac mişcare cu bicicleta, plimb câinele, fac exerciţii cu cercul (holahoop) deci încerc să evit instalarea sedentarismului. Sunt foarte ocupată şi stau mult la laptop sau pe telefon, aşa că ăsta este un dezavantaj pe care îl mai acopăr cu anumite terapii şi tratamente naturiste. Anul trecut mi-am refăcut silueta făcând criolipoliză şi împachetări cu alge. Testez tot timpul noi proceduri şi fac recomandările doar dacă văd că funcţionează la mine”, a declarant Dana Săvuică în iulie 2020 pentru Click!

Citește și: Scandalul ținut secret dinaintea incinerării Zinei Dumitrescu. Totul a fost ascuns până azi!

Dana Săvuică a pozat pentru coperta primului număr Playboy din România, în anul 1999.

Hugh Hefner, fondatorul Playboy a murit în anul 2017, iar Dana Săvuică a transmis un mesaj pe rețelele sociale, prin care a descries experiența de a poza pentru aceasră revistă.