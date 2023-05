Dana Săvuică, nemulțumită că nu mai poate dormi cum trebuie după ce și-a micșorat sânii. Ce o supără acum

Dana Săvuică este foarte transparentă cu urmăritorii săi. După ce le-a dezvăluit rezultatul final al intervenției, dar și motivul pentru care a apelat la operația de micșorare a bustului, blondina a vorbit deschis și despre perioada postoperatorie.

La două luni de la intervenția la nivelul sânilor, Dana Săvuică a dezvăluit cât de tare o deranjează faptul că în fiecare noapte trebuie să doarmă în aceeași poziție, motiv pentru care nu mai are un somn profund.

Dana Săvuică se declară deranjată de poziția de somn în care este „obligată” să doarmă în fiecare noapte

Dana Săvuică se află încă în perioada de recuperare, motiv pentru care trebuie să poarte o bustieră timp de șase luni. Deși cu articolul vestimentar s-a obișnuit deja, se pare că ora de culcare devine un adevărat coșmar pentru ea.

Astfel, vedeta a dezvăluit că trebuie să doarmă doar pe spate, nemișcată, în toată perioada de recuperare, lucru care reprezintă o mare problemă pentru ea dat fiind faptul că este genul de persoană căreia îi place să doarmă „împrăștiată”:

„Nu am scăpat încă de corset, nu! Sunt două luni din șase, nu am ajuns încă la jumătate. Două luni trebuie să-l porți non-stop, să nu-l dai jos deloc, nici când te speli. Și următoarele patru luni poți să alternezi, îl porți ori ziua, ori noaptea.”

„Dar nu mă dreanjează asta așa de tare! Mă deranjează, în schimb, că trebuie să dorm doar pe spate. Aici e problema mea mare! Mie, care-mi plăcea să dorm așa împrăștiată, cu perna în brațe, pe o parte, îmi place să îmbrățișez perna sau ce găsesc eu pe acolo prin pat. Și acum numai pe spate, cu fața în sus așa, nu mă mișc nici într-o parte, nici în alta. E îngrozitor, dar asta e! Sunt mulțumită, în schimb, de cum arată sânii, îmi dau un aer așa tineresc, de puștoaică.”, a povestit Dana Săvuică, citată de click.ro.

Care a fost motivul pentru care Dana Săvuică a apelat la o astfel de intervenție: „Au explodat”

Dana Săvuică a dezvăluit care a fost motivul pentru care a simțit să facă o astfel de operație. Ea a mărturisit că, odată cu intrarea la menopauză, sânii ei au devenit mult mai grei, motiv pentru care îi dădeau dureri:

„În afara faptului că sunt femeie și vreau să arăt bine în corpul meu și să mă simt bine în corpul meu, în primul rând, am făcut această operație, pentru că de câțiva ani buni de zile, mai ales de când am intrat la menopauză, nu știu ce s-a întâmplat cu sânii mei, dar au explodat. Pur și simplu s-au îngreunat și îmi dădeau dureri mari cervicale și voi știți că eu am făcut deja o operație pe coloană, nu vreau să ajung la a doua operație pe coloană. Și am preferat să îmi fac sânii și pentru sănătate și pentru partea estetică.”, a explicat Dana Săvuică, potrivit playtech.ro.

