Dani Mocanu a încasat lovitura vieții sale! Averea uriașă pe care a pierdut-o manelistul: „Nici măcar un leu”

Supărat că oamenii pe care i-a împrumutat nu s-au ținut de cuvânt și că l-au lăsat fără o adevărată avere, Dani Mocanu s-a decis să nu mai dea bani nimănui.

„ANUNȚ - va rog frumos pe toți prietenii mei sa aveți in vedere faptul ca de azi nu voi mai da bani cu împrumut sub nicio forma absolut nimănui. Nu sunt un om rău și știți bine asta, dar deja am dat cu împrumut peste 80.000 de euro și ma rog să-mi primesc banii mei înapoi așa ca de azi va rog foarte frumos și respectuos sa nu-mi mai cereți nici măcar un leu”, sunt chiar vorbele manelistului.

