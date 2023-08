Daniel Onoriu, imagini în premieră cu noua iubită. Cine este Mădălina, femeia pe care o numește „soție”

Daniel Onoriu și-a surprins recent urmăritorii din mediul online, după ce a publicat primele imagini în compania noii sale partenere, pe care o numește deja „soție”. Cine este Mădălina și ce planuri de viitor au cei doi.

Daniel Onoriu și-a surprins recent urmăritorii din mediul online, după ce a publicat primele imagini în compania noii sale partenere. După un șir de scandaluri cu fosta soție, Isabela Onoriu, se pare că pilotul de curse a decis să se concentreze pe refacerea vieții sale sentimentale, astfel că a întâlnit-o pe Mădălina.

Mai mult decât atât, se pare că acesta are deja gânduri serioase cu noua lui parteneră, astfel că a numit-o „soție” pe contul său personal de Instagram. Iată ce mesaj surprinzător a transmis pilotul de raliuri.

Daniel Onoriu, imagini în premieră cu noua lui parteneră. Se vor căsători cei doi?

După separarea de fosta lui soție, Daniel Onoriu și-a găsit liniștea în brațele Mădălinei, chiar dacă pilotul a mai bifat între timp câteva relații de scurtă durată. În prezent însă, Onoriu pare mai sigur ca niciodată că și-a găsit jumătatea.

„Mădălina e soția mea și femeia pe care am căutat-o toată viața mea, iar acum după multe încercări avute în ultimii 2 ani sunt mai mult decat fericit”, a scris Daniel Onoriu pe contul personal de Instagram, alături de o imagine în care apare în ipostaze tandre alături de noua lui iubită. Cu această ocazie, urmăritorii pilotului au putut să o cunoască pe aceasta.

Daniel Onoriu, primele declarații după ce a fost eliberat din arestul la domiciliu

Daniel Onoriu și-a petrecut opt luni în arest la domiciliu, în urma scandalului generat cu fosta lui soție. Pilotul de raliuri a fost însă eliberat în urmă cu o lună, iar de atunci pare că trăiește o poveste de dragoste ca în adolescență.

Onoriu a declarat atunci că i-a mulțumit divinității că a scăpat de probleme și că este din nou un om liber. „Am fost la biserică, m-am rugat la Dumnezeu. Eu am avut mușchii atrofiați, am stat două luni în comă, am fost 99% mort. N-am înțeles de ce în acest timp judecătorii nu m-au lăsat să ies acasă pe propria mea terasă. Eu am fost un om extrem de bolnav.

Dumnezeu mi-a dat ambiție, chiar dacă am stat închis în apartament, eu chiar și așa mi-am văzut de corpul meu, ma făcut mii de ture prin casă, am tras de fiare până când n-am mai putut”, a declarat Daniel Onoriu, la vremea respectivă.