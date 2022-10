Daniela Crudu este gravidă în 3 luni. Ce declarații a făcut fosta asistentă tv cu privire la acest subiect

Daniela Crudu a făcut un anunț care a luat prin surprindere toată lumea mondenă autohtonă. Bruneta este gravidă în 3 luni și spune că nu renunță la job-ul de creator de conținut pentru adulți.

Daniela Crudu este gravidă în 3 luni. Fosta asistentă tv a confirmat acest lucru

Daniela Crudu a făcut marele anunț așteptat de fanii ei de mai mult timp. Aceasta a confirmat de curând faptul că este gravidă în 3 luni. Declarațiile le-a făcut pentru fanatik.ro.

”Da, sunt însărcinată. Săptămâna viitoare fac trei luni de sarcină. Încă nu am aflat sexul copilului”, a declarat ea pentru această sursă amintită mai sus.

Deși nu multă lume se aștepta să audă această veste de la ea, Daniela Crudu chiar va deveni mamă. Aceasta a recunoscut că este însărcinată în 3 luni și nu are de gând să renunțe la jobul ei de creator de conținut pentru adulți.

”Nu renunț, momentan, la OnlyFans, voi continua atât timp cât îmi permite sănătate”, a mai spus ea.

”Se câștigă bani frumoși din OnlyFans. Dar nu cum zic toate fetele astea care tot apar și se laudă cu câți bani fac ele. Nu e chiar așa, e multă muncă și nu câștigi sume exorbitante peste noapte dacă faci doar asta. Se fac bani frumoși, dar trebuie să te ocupi și să ai răbdare. Dar, recunosc, câștig mai bine decât atunci când apăream la televizor”, ne spunea Daniela Crudu.

Ce spune Daniela Crudu despre bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire

Daniela Crudu este în plină transformare personală. Acesta are o relație cu un român după cum ea a declarat și are planuri mari cu el.

Ea nu și-a afișat iubitul și preferă discreția în schimbul zecilor de materiale de presă și de televiziune care ar acapara-o.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, a spus Daniela Crudu.

Daniela Crudu spune că Suedia este o țară unde oamenii din jur nu acordă interes vieții sale personale, lucru care îi aduce libertate și liniște.

”Îmi place mult de tot aici, e liniște, nu mă știe nimeni, e tare. Îmi pot face de cap, fac ce vreau eu, plus că stă sora mea aici. Îmi fac treaba liniștită, nu mă stresează nimeni. Plus că, eu cum fac OnlyFans, nu am probleme când vreau să fac poze, să închiriez un apartament, o casă. La noi se uită lumea, vorbește, aici, în Suedia, nu interesează pe nimeni ce faci, poți să închiriezi ce vrei, să faci ce vrei. Sora mea e fotograful meu, eu al ei”, spune Daniela Crudu.

Acesta a făcut chiar demersuri în schimabrea sa. Și-a vândut apartamentul din București în care a locuit vreme de 12 ani.

