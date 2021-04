De ce nu o va ierta niciodată Prințul William pe Meghan Markle. Surse din apropierea familiei au facut dezvaluiri dureroase

Sursa spune că deși a fost un fiasco între Meghan Markle și Kate Middleton, cel mai suparat dintre toți este Prințul William pentru felul în care cumnata sa s-a comportat cu soția lui. Cea mai mare problemă este că Meghan a tratat-o urât pe Kate și eforturile acesteia de a se apropia de ea au fost interpretate total greșit, potrivit The Sun.

Atitudinea distantă a lui Meghan Markle ar fi îndepărtat-o total pe Kate, deși își dorea să o ajute să se integreze cât mai bine în Familia Regală.

“Kate a încercat să o ajute pe Meghan să înțeleagă care sunt responsabilitățile vieții de ducesă ,dar eforturile sale au fost interpretate greșit”, povesteșt sursa.

Supărarea cea mare a venit atunci când Meghan Markle a declarat la interviul cu Oprah Winfrey că soția lui William, Kate Middleton, a fost cea care a făcut-o de nenumărate ori să plângă și să se simtă prost.

“Să o acuzi pe Kate public, în timpul emisiuni cu Oprah, cum că ar fi persoana care te-a făcut să plângi este mai mult decat inacceptabil”, mai spune sursa din apropierea familiei.

Din acest motiv, Prințul William nu are niciun fel de clemență față de Meghan și nu are de gând să o ierte prea curând. Acuzațiile pubice la adresa soție sale l-au înfuriat teribil, potrivit The Sun.

“Meghan știa foarte bine faptul că Kate nu are nici o putere să riposteze. Chiar dacă ste sigură pe ea în relațiile cu publicul, Kate este o femeie extrem de sensibilă, care preferă să stea în spatele cortinei pe cât de mult se poate. Își protejează țara și familia“, mai spune seniorul Familiei Regale.

Interviul lui Meghan Markle și Prințul Harry la Oprah Winfrey

Primul interviu acordat de cuplu după ce, anul trecut, a decis să renunţe la îndatoririle în familia regală, a creat vâlvă în toată lumea, după ce Meghan a vorbit despre abuzurile suferite în interiorul Casei Regale.

Meghan Markle și Prinţul Harry au vorbit, în cadrul programului special „The Oprah Winfrey Show”, despre familia regală şi au dezvăluit că s-au simţit izolaţi în interiorul ei, că au rămas fără sprijin financiar.

De asemenea, ea a spus că a avut gânduri sinucigaşe, iar Harry a mărturisit că relaţia cu tatăl lui, prinţul Charles, s-a deteriorat, dar că „vindecarea” acesteia reprezintă una dintre priorităţile lui.

Oprah Winfrey a fost lăudată pe reţelele de socializare pentru cum a gestionat discuţia. Pe parcursul celor 25 de sezoane ale emisiunii ei şi peste 5.000 de episoade, „The Oprah Winfrey Show”, jurnalista a realizat interviuri cu aproximativ 37.000 de oameni.

Ducele şi ducesa de Sussex au discutat timp de 2 ore cu Oprah Winfrey, iar interviul a fost difuzat de CBS în prime-time.

Oprah Winfrey şi Meghan Markle au vorbit despre cum familia regală a decis ca Archie, primul lor copil, să nu fie prinţ. Meghan a spus că au existat discuţii în familie - expuse ei de Harry - „despre cât de închisă la culoare ar putea fi pielea lui când se va naşte”.