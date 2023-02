Marius Elisei, acuzat că nu vrea să-și vadă fiica. Oana Roman arată mesaje private: „De ce-ți bați joc de ea?”

După ce au ales să o ia pe drumuri separate, între Oana Roman și Marius Elisei a pornit un adevărat război. Cei doi au început să arunce cu acuzații unul asupra celuilalt, iar recent, Oana Roman a dezvăluit că Marius Elisei nu s-a interesat de fetița lor, Isabela.

Oana Roman și Marius Elisei „comunică” doar prin intermediul Instagramului. Ce cuvinte și-au adresat cei doi

Vedeta susține că fostul ei soț a blocat-o peste tot în mediul online, motiv pentru care se simte nevoită să „comunice” cu el în mod public. Astfel, aseară, a publicat mesajele private pe care i le-a trimis după ce acesta nu a venit să-și vadă fiica. Oana Roman i-a bătut obrazul că nu-și face datoria de tată și spune că cea mică suferă enorm că tatăl ei nu vine să petreacă timp cu ea.

„Având în vedere că fostul meu soț mi-a dat block peste tot și nu îi pot comunica nimic referitor la copilul nostru. Mă obligă să-i transmit public mesajele trimise în ultima perioadă referitor la atitudinea sa vis-a-vis de Isabela. De duminică până azi am trimis următoarele mesaje. Azi am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă pentru că l-a sunat să-l roage măcar să o ia într-o zi de la after să petreacă un pic de timp cu el, iar el i-ar fi răspuns că trebuie să vadă cum se organizează și încă nu-i poate da un răspuns”, a scris Oana Roman pe contul ei personal de Instagram, alături de imaginile cu mesajele pe care ea i le-a scris.

Între timp, nici Marius Elisei nu se lasă mai prejos și face declarații scandaloase. Fostul soț al Oanei Roman a declarat pe Instagram că Oana Roman ar trebui să-i mulțumească pentru faptul că a făcut-o mireasă și mamă, ceea ce, în opinia lui, ea nu ar fi meritat. Ba mai mult, acesta i-a reproșat că „a luat-o grasă” și spune că el a ajutat-o să slăbească.

Fanii din mediul online au ripostat imediat, și conform spuselor lui, l-au pus la zid pentru cuvintele dure pe care le-a spus la adresa soției sale.

Ce spune Oana Roman despre declarațiile scandaloase ale fostului soț: „Singurul lucru pe care vreau să-l transmit”

Cu toate că nu se mai urmăresc reciproc în mediul online, Oana Roman a văzut articolele apărute în presă în urma declarațiilor făcute de fostul soț și nu a putut sta cu mâinile în sân.

„Voiam să mulțumesc din suflet fanelor domnului Elisei care aseară mi-au dat report masiv, astfel încât aseară Instagram mi-a șters niște story-uri. Mi se pare absolut oribil pentru că eu nu am înjurat și nu am vorbit urât, dar nu-i nimic că Dumnezeu e sus și le vede pe toate. Fiecare primește pe măsura a ceea ce primește”, a declarat Oana Roman.

„Eu nu voi comenta în niciun fel declarațiile nimănui, în schimb, știți că eu din ceva urât, încerc să scot ceva învățăminte și să transmit niște mesaje constructive. Singurul lucru pe care vreau să-l transmit e că trebuie să înțelegi că cel mai josnic lucru pe care îl poate face un bărbat este să vorbească urât despre o femeie, să o jignească, să o calce în picioare. Femeile sunt mamele bărbaților, mamele voastre, nu uitați. Eu am reușit să-mi schimb forma corpului în ultimii trei ani și este doar meritul meu și a acelora care m-au ajutat să slăbesc”, a mai spus Oana Roman, făcând referire la declarațiile lui Marius Elisei.

