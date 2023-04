Deea Maxer s-a afișat în compania unui bărbat. Despre cine este vorba și ce spune despre relația lor: „Am deja tot ce am nevoie”

Deea Maxer se bucură din ce în ce mai mult de statutul de femeie singură. La scurtă vreme de la anunțul despărțirii de Dinu Maxer, s-a speculat că la mijloc ar fi vorba de o infidelitate, mai ales că Deea a fost văzută în compania unui medic celebru. Însă în cadrul unui interviu, Dinu Maxer a spus că nici nu se poate pune problema de așa ceva.

Deea Maxer înflorește după divorț. Postările din ultima vreme din mediul online au dat de gândit

Deea Maxer și Dinu Maxer și-au spus adio după 18 ani de relație și au uimit pe toată lumea cu această decizie. Cei doi păreau au o familie perfectă și se înțeleg bine, însă apariția copiiilor și monotonia din cuplu și-au pus amprenta pe relația lor.

Dinu Maxer le-a transmis un mesaj foștilor socri, în direct, la TV: „Am întrebat-o pe Deea dacă se poate”

În vreme ce Dinu Maxer este ocupat cu revenirea în muzică alături de trupa Axxa, Deea este din ce în ce mai activă în mediul online. Ea a fost văzută recent în compania altui bărbat, iar internauții s-au alarmat imediat. Vedeta le-a dat de gândit fanilor că și-a refăcut viața imediat după divorț, însă a mai revenit cu un mesaj prin care scoate în evidență că nimic din cele întâmplate nu o poate pune la pământ.

„Am deja tot ce am nevoie. Tot ceea ce am este tot ce am nevoie. Orice îmi doresc voi primi, pentru că realitatea mea este creată de mine. Am succes, sunt pașnică, sunt liberă, sunt înțeleaptă, sunt energie potențială și ar trebui să mă ridic ca Phoenix. Sunt sănătoasă, sunt bogată, sunt putere, sunt talent”, se arată în postarea Deei Maxer.

Cât despre bărbatul alături de care s-a afișat recent, acesta este make-up artistul Cristian Bucă, un bun prieten al ei, notează CanCan.

În ce relații au rămas Deea și Dinu Maxer după divorț

Deea și Dinu Maxer au ales să divorțeze pașnic, la notar. Imediat după despărțire Deea a cumpărat un apartament în blocul în cae locuiește Dinu, tocmai pentru ca cei doi copii ai lor să nu simtă ruptura părinților.

Deea Maxer, mesaj cu subînțeles, după despărțirea de Dinu Maxer: „Dacă dormiți în același pat nu înseamnă că sunteți apropiați”

Cât despre relația dintre ei, cei doi spun că se înțeleg de minune chiar dacă nu mai sunt un cuplu. Mai mult decât atât, cei doi au evenimente programate împreună și afaceri de care trebuie să se ocupe amândoi, astfel că, este esențial ca cei doi să păstreze o relație de amiciție.

„Dacă am ajuns la divorț, consider că deja am dat răspunsul. Legat de viitor nu mă pot pronunța. Restul doar Dumnezeu știe. Dar cred că amândoi știm ceea ce vrem. Divorțul nostru nu-i pentru publicitate, timpul va demonstra asta. Nu fac din acest divorț marketing, dacă asta urmăream, ieșeam și făceam declarații. Dar eu nu comentez nimic despre divorț.

Avem evenimente antamate, avem proiecte comune. Spectacolele le vom continua, în următoarea perioadă vom fi împreună pe scenă. Avem și un business pe partea de vânzare produse cosmetice, în cadrul unei companii în care ne-am alăturat împreună… E un brand ajuns la nivel internațional”, a declarat Deea Maxer, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Nea Marin a jurizat preparatele Chefilor în noul episod ▶ Vezi acum, integral în AntenaPLAY