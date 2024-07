Denis Alibec, prima imagine cu noua iubită. Cine este fosta gimnastă care l-a cucerit pe tricolor. Imagine de senzație pe plajă

Denis Alibec a făcut publică noua sa relație. Nimeni nu se aștepta să formeze un cuplu cu această tânără. Iată despre cine este vorba.

Atacantul Naționalei și-a uimit urmăritorii cu o postare pe rețelele de socializare. Deși se știa că este singur, acesta s-a fotografiat alături de o fostă gimnastă. Cei doi și-au petrecut vacanța împreună în Santorini.

Cine este fosta gimnastă care l-a cucerit pe tricolor

După EURO 2024 și nunțile coechipierilor, Denis Alibec a plecat în vacanță. Însă nu de unul singur, ci însoțit de o fostă gimnastă.

Tricolorul a postat pe Instagram o fotografie alături de Anca Surdu. Cei doi s-au fotografiat în costume de baie, pe plaja din Santorini.

Fotografia a fost repostată și de fosta gimnastă pe profilul ei de Instagram, alături de o inimă de culoare albastră.

După despărțirea de Anda Călin, actuala soție a lui Liviu Vârciu, Denis Alibec nu a mai confirmat nicio relație. Aceasta este prima pe care și-o asumă după această perioadă. Denis și Anca par să aibă multe lucruri în comun, printre care și sportul.

Anca are 33 de ani și este din Constanța. Fosta gimnastă este dublă campioană mondială la Trio Feminin, la gimnastică aerobică. Ea a intrat în lumea gimnasticii încă de la 4 ani.

Potrivit unei surse, aceasta este în prezent antrenor personal. Anca nu a renunțat la sport și la promovarea unei vieți sănătoase. Aceasta încearcă acum să vină și în sprijinul altor persoane.

„La 14 ani am descoperit gimnastica aerobică și m-am îndrăgostit din prima clipă de modul în care sunt îmbinate exercițiile de dificultate, grația mișcării și acompaniamentul muzical, drept pentru care am avut o ascensiune destul de rapidă.

După aproximativ un an, am fost selectată să fac parte din lotul național de juniori, în cadrul căruia am caștigat numeroase medalii pe plan mondial și european”, este specificat pe site-ul tinerei.