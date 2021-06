Dezvăluirile făcute de Pepe despre noua sa iubită. "De ce să nu oferi aceeași șansă fiecărei femei din viața ta?"

Cu toate acestea, deși au apărut împreună pe rețelele de socializare, artistul își dorește să rămână discret și să nu divulge identitatea femeii.

După fotografiile care au creat controverse, Pepe a declarat pentru presă că nu dorește să vorbească despre femeia care a devenit iubita sa. Relația lor este încă la început și nu vrea să dea prea multe informații.

Cei doi se întâlnesc de mai multă vreme, dar abia acum au decis să facă relația publică. Cu toate acestea, Pepe spune că își va ține relația departe de ochii presei, dorind să se bucure în liniște de tot ce trăiește.

Ce spune Pepe despre noua sa relație

“N-o să se știe despre mine ce fac, cum fac și până la urmă tot cu o tânără superbă o să fiu. Deci nu o să mă vedeți astăzi cu una mâine cu alta. (...) Am fete, am copii, am alte priorități”, a spus Pepe la Xtra Night Show, pe Antena Stars.

Întrebat fiind dacă și-ar dori să se mai însoare, Pepe a zis că nu exclude acest lucru, dacă găsește o femeie pe care să o iubească și să aibă o relație serioasă.

Pepe a spus că nu se plânge de absolut nimic de pe perioada căsniciei sale pentru că “nu a fost ținut în lesă”, așa cum declară artistul. El a povestit că mai mult a fost plecat de acasă din cauza proiectelor sale.

“Nu pot să mă vait și să zic ‘vai am ieșit din relație și acum cunosc lumea’. Eu am cunoscut lumea într-una”, zice Pepe.

Pepe a mai declarat că și-ar dori să se căsătorească din nou dacă va simți că a întâlnit iubirea adevărată și că, mai mult, și-ar dori și un copil.

“De ce să privez o următoare relație de frumusețea de a avea un copil? (…) Aș fi super egoist. De ce să nu oferi șanse fiecărei femei din viața ta, să îi oferi aceeași șansă. Ai toate vacanțele din lume, ai tot respectul”, a mai zis Pepe.

Pepe trăiește o frumoasă poveste de dragoste și vrea să fie discret

Pepe a fost surprins de paparazzi pe străzile din Capitală, unde era în mașină cu presupusa lui nouă iubită, iar artistul a confirmat acest lucru.

Pepe a fost surprins de paparazzi pe străzile din București și a ținut să le transmită câteva cuvinte, prin intermediul rețelelor de socializare administrate de el. Într-un mod ironic, el ține să-i atenționeze pe curioși despre faptul că ar fi într-o relație și și-ar dori să fie contactat telefonic pentru informații cu privire la acest aspect, nu să fie urmărit în trafic de presă.

„Am tot apărut în presă și am fost sunat de jurnaliști dacă sunt într-o relație cu o fată pe nume Yasmine. Deci chiar nu știu. Pe bune, te duci într-un club, te săruți și tu cu cineva și pac știre, poate că nu e cazul. Sunt liber să fac ce vreau”, spune el pe rețelele de socializare, în timp ce se afla în mașina personală alături de posibila sa iubită. Prin această declarație ironică, el a dezvăluit indirect faptul că este adevărat și cei doi ar forma un cuplu.

