Diana Constantin de la "Insula Iubirii" vedetă pe site-urile XXX! De ce a ales să se dezbrace pentru bărbați? | Foto

Veste șoc! Andi de la Insula iubirii, accident crunt de mașină! A ajuns sub roțile unui TIR​

”Mama mea a fost mai mult obligată să mă lase la casa de copii. Pe tata l-am cunoscut acum doi ani. El nu ştia nimic despre mine. Bunica mea a zis că dacă eram băiat mă lua să mă crească, dacă sunt fată nu. Eu am rămas la centru de plasament când aveam patru luni. Apoi, mătuşa mea, sora mamei mele, m-a adoptat de la un an jumătate. Am crescut într-o familie în care am fost iubită şi am aflat târziu că sunt adoptată. Nu am vrut să accept lucrul acesta şi nu am fost curioasă. Eu ţin legătura cu amândouă, sunt cele mai bune prietene ale mele”, a povestit Diana Constantin în timpul emisiunii Acces Direct.