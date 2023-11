Din ce face bani frumoși Vali Vijelie, pe lângă muzică. În ce domeniu activează și cu ce se ocupă

Vali Vijelie, unul dintre cei mai renumiți interpreți de muzică de petrecere, se evidențiază nu doar prin talentul său artistic, ci și prin abilitățile sale antreprenoriale.

Cu toate că este cunoscut publicului în principal ca artist de succes, puțini sunt conștienți că o parte semnificativă a veniturilor sale provine din investițiile imobiliare.

Vali Vijelie are afaceri cu imobiliare. Ce a spus cântărețul

În cadrul unei emisiuni online, Vali Vijelie a reflectat asupra recunoștinței sale față de Dumnezeu pentru toate darurile primite. Cu toate acestea, latura sa de om de afaceri rămâne adesea eclipsată de faima sa în muzică. Mulți consideră că principala sa sursă de venit provine din concerte, interpretări și participări la petreceri private, însă artistul dezvăluie că investițiile imobiliare au un rol semnificativ în echilibrul său financiar.

Educat de tatăl său în privința gestionării banilor, Vali Vijelie a achiziționat numeroase apartamente, transformându-le într-o sursă stabilă de venit. Într-un interviu acordat recent, artistul a povestit cum tatăl său l-a îndrumat să-și canalizeze câștigurile către investiții imobiliare, oferindu-i astfel un fundament solid pentru viitor.

Vali Vijelie își amintește cu recunoștință de sfaturile primite:„Tata tot timpul mă învăța să am grijă ce fac cu banii mei. Mi-a spus să îmi fac plăcerile, dar să mă pregătesc și pentru viitor. Îmi amintesc că după Revoluție a văzut că era Legea ilicitului și m-am dus și mi-am luat mașină. El se uita la mine, vedea că eu câștig mulți bani și mi-a spus să pun mâna să fac ce îmi spune el: «La parter cineva vinde o garsonieră, vezi că la etaj cineva vinde». Nu am înțeles atunci de ce mă punea să cumpăr case. Noi aveam un apartament cu trei camere. (…) Am cumpărat și casa și de fiecare dată mă gândesc la ceea ce îmi spunea el atunci”, a explicat Vali Vijelie, potrivit libertatea.ro.

Vali Vijelie a dezvăluit și motivul din spatele alegării sale de a investi în proprietăți imobiliare: „Da, îi investesc în imobiliare pentru că el mi-a spus așa: ai grijă că orice cal ajunge gloabă. Dacă nu îți faci să îți vină câțiva lei, o să ajungi să trăiești din amintiri. Nu trebuie să ajungi la mila nimănui. Poate o să ai putere să cânți, dar nu știi ce îți oferă viața și tu din ceea ce câștigi învață.(…) Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, dar puteam să fiu mai departe”, a mărturisit artistul.

Întrebat despre numărul exact de apartamente deținute, Vali Vijelie a mărturisit că nu le numără, subliniind că Dumnezeu știe când să le ofere și că, în prezent, dispune de destule pentru a-și permite tot ceea ce își dorește. „Dumnezeu știe când să ți le dea și atunci când trebuie. Sincer să fiu nu știu, pentru că niciodată nu le număr. Am destule încât să-mi permit la ora actuală tot ce vreau”, a mai precizat el.