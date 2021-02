Dolly Parton refuză să îi fie ridicată statuie, deși autoritățile au decis prin propunere de lege. Motivul i-a uimit pe oameni

Dar cântăreaţa în vârstă de 75 de ani a spus: "Ţinând cont de tot ceea ce s-a întâmplat în lume, nu cred că este convenabil să mă pună pe piedestal în acest moment", a scris ea pe Twitter.

Citește și: Dolly Parton împlinește 75 de ani. Cum arăta diva country înainte să se transforme cu operațiile estetice

Ea a anunţat că a cerut aleşilor să retragă propunerea de lege, afirmând că este "onorată şi emoţionată" de gest, potrivit sursei citate mai sus.

Cunoscută pentru muzica sa şi cântece precum "9 to 5", "Jolene" sau "I Will Always Love You" (reluată de Whitney Houston), Dolly Parton este una dintre cele mai populare personalităţi publice în Statele Unite.