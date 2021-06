Donald Trump, videoclipul în care pare că a purtat pantalonii invers, cu spatele în față. Cum a fost surprins fostul președinte

Donald Trump a creat o mare confuzie în weekendul care tocmai a trecut, după ce a apărut la un eveniment din Greenville, Carolina de Nord. Controversa a fost dacă fostul președinte american a avut sau nu pantalonii îmbrăcați invers, cu dosul în față, a scris Daily Mail.

Imaginile surprinse într-un videoclip de la evenimentul din Carolina de Nord au făcut ocolul lumii. Foarte mulți internauți au fost intrigați sau au glumit pe această temă, dacă nu cumva Donald Trump și-a luat pantalonii pe el cu spatele în față. În zona din față, pantalonii purtați de Donald Trump păreau umflați, aveau niște cute și, aparent, nu s-a putut observa nici fermoarul de la șliț.

For those thinking I edited this video, I didn't. iPhone capture of TV -then posted to Twitter...NO editing. Trump'sters can blame 3rd rate NewsMax for the lousy HD camera & lighting. *I'm thanking them. Fox Carolina replay shows it also. https://t.co/KWfvRPvey8 #TrumpPants https://t.co/0TI77bFkEa pic.twitter.com/2LWFpvBeEl

Un utilizator Tweeter a scris așa: „Dacă credeți că am editat acest video, chiar nu este așa. Am captat imaginile de la TV, apoi le-am postat pe Twitter. Nimic editat".

Citește și: Cum arată Melania la trei luni după ce a părăsit Casa Albă. L-a eclipsat pe Donald la cea mai recentă apariție

Brandon Friedman, care scrie pentru publicația New York Daily News și care a făcut parte din administrația lui Barack Obama, a postat și el un tweet: „Donald Trump și-a ținut astăzi marele discurs cu pantalonii invers. Uitați-vă cu atenție și spuneți-mi că greșesc”, a scris acesta pe Twitter.

Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8