Îndrăgita interpretă de muzică populară Elena Merișoreanu a trecut recent printr-un incident nefericit, care a forțat-o să-și anuleze toate evenimentele programate.

Artista a alunecat pe gheață, s-a accidentat grav și și-a fracturat piciorul. Acum, este nevoită să poarte ghips și să urmeze un tratament strict pentru recuperare.

Elena Merișoreanu s-a accidentat grav pe gheață și și-a rupt piciorul. Cum se simte în prezent: „E ruptă rotula, crăpată în două”

Accidentul a avut loc în urmă cu câteva zile, seara, când temperaturile scăzute au transformat străzile într-un pericol pentru pietoni. Elena Merișoreanu a povestit că ieșise afară în jurul orei 21:30, fără să bănuiască ce urma să se întâmple.

„Este ruptă rotula, este crăpată în două. Au zis medicii că este fisurată în, nu mai știu, câteva colțuri. Probabil că de la o anumită vârstă se prinde mai greu, nu știu ce să zic. Am căzut pe gheață și am o fractură la picior. Toată lumea mă întreabă cum de am căzut. Păi era în acele zile când era soare și s-a dezghețat, iar eu am ieșit seara afară din casă. Era după ora 21:00, pe la 21.30. Noroc că am avut telefonul la mine și l-am sunat repede pe soțul meu și a venit și m-a ridicat, că eu nu pot să stau în genunchi, că am proteză. Bine că nu s-a rupt proteza de la genunchi. Asta mai lipsea. Când mi-a spus domnul profesor ce implică o astfel de problemă, am înghețat”, a declarat Elena Merișoreanu pentru viva.ro.

După căzătură, cântăreața a simțit dureri cumplite, iar la spital medicii i-au confirmat temerile: rotula era ruptă și crăpată în două. Inițial, artista a apelat la doctorul Stoica de la Spitalul Foișor, care i-a pus o proteză la genunchi, după care a fost direcționată la Spitalul Elias din București.

În prezent, Elena Merișoreanu este acasă, dar nu se poate deplasa decât cu ajutorul unui cadru. „Plimbări am voie să fac cu un cadru, dar să nu stau cu piciorul atârnat. Nu am voie să stau în picioare, dar pe de altă parte mișcarea îmi face bine. Așa că ies puțin la plimbare prin curte că tot este soare afară”, a explicat artista.

Deși își dorește să revină cât mai curând pe scenă, vedeta a fost nevoită să își anuleze toate spectacolele programate în perioada următoare. „Azi era ziua lui George Rotaru. Nu pot să ajung la ziua lui, nici la filmările și cântările la care eram antamată. Aseară am avut spectacol la Buftea și nu m-am dus, de Ziua Femeii iar am un spectacol și nu pot ajunge… Mai aveam un eveniment în Italia, de Ziua Femeii, dar este exclus că aș putea ajunge când eu abia pot să calc. Doar nu o să merg în căruț să râdă lumea de mine în aeroport! Mâine trebuia să plec în Italia…',”, a spus cu regret cântăreața.

În urma accidentului, Elena Merișoreanu urmează un tratament cu antibiotice și speră că medicii îi vor putea scoate ghipsul cât mai curând. „Ieri am fost la control și încă aveam piciorul umflat. Nu am încotro! Trebuie să am grijă de mine. Îi mulțumesc din suflet doctorului Stoica de la Spitalul Foișor, dar și medicilor și asistentelor de la Spitalul Elias din București, pentru ajutorul pe care mi l-au acordat. Și acum mai iau antibiotic pentru încă șase zile. După ce termin tratamentul merg să îmi facă radiografie și sper să îmi scoată ghipsul. Dar până atunci eu nu pot să pășesc fără cadru. Mi-a pus jumătate din talpă în ghips și până la jumătatea piciorului. Nu pot să mă încalț cu nimic. Aveam piciorul negru”, a declarat artista.