Dorian Popa s-a operat la nas din cauza unei probleme de sănătate. Care este starea artistului după intervenție

De curând, Dorian Popa a fost nevoit să se supună unei operații la nas. Din cauza unor probleme de sănătate mai vechi care nu mai puteau fi amânate, artistul a luat decizia de a se lăsa pe mâna medicilor.

Dorian Popa a fost operat la nas. Primele declarații despre starea de sănătate

În urma unor analize pe care și le-a făcut în ultima perioadă, Dorian Popa a aflat că starea lui de sănătate nu este una tocmai bună și că este nevoie să fie mult mai atent. Acesta s-a confruntat cu o problemă la ureche și a ajuns la spital, iar acum a intervenit la nivelul nasului.

Artistul a fost nevoit să se opereze de deviație de sept. Această problema îi îngreuna respirația și îi cauza numeroase probleme de sănătate. Cântărețul a asigurat că nu și-a făcut rinoplastie și că nasul său a rămas la fel: “Nasul a rămas la fel de mare. Nu mă doare nimic. Abia aștept să văd cum respir”, a spus artistul.

“Sunt în proces de revenire. Mai avem câteva ore de trezire, să fie sub monitorizare situația, după care decolăm spre Domnești să mai inhalăm niște praf. Uitați-vă ce a ieșit din nasul meu, deci încă o dată, nu am avut nicio rinoplastie, nu îi schimbăm forma, că mie îmi place așa mare”, a spus Dorian Popa pe Instagram.

Acesta a ajuns după operație acasă și a mărturisit că a putu să facă un duș, dar doar până la gât și a dormit destul de greu: “Am făcut duș doar până la gât, nasul este bine și el, am dormit un pic mai greu, e drept, din cauza faptului că am respirat pe gură (...). E un pic mai greu cu înghițitul, dar eu zic că ăsta a fost greul! Mâine scoatem tuburile”.

Mai mult, acesta are și o somnolență foarte mare: “Trebuie să recunoc că dorm precum un sugar, dorm încontinuu. Nu e rău deloc, sincer, după weekendurile nebune din ultimul timp”, a mai spus Dorian Popa.

Dorian Popa, de urgență la spital după ce a suferit o hemoragie

Dorian Popa a ajuns de urgență la spital deoarece a suferit o emoragie la nivelul urechii, în urmă cu o lună.

Dorian Popa a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit o hemoragie la nivelul urechii. Acesta s-a filmat de pe patul de spital, acolo unde medicul a avut grijă să îi ofere cel mai bun și rapid tratament pentru a-i opri sângerarea. Ce declarații a făcut artistul pe rețelele de socializare.

Dorian Popa a folosit un bețișor de ureche pe care l-a introdus în ureche într-un mod brusc și i-a cauzat sângerare abundentă. Artistul a mers de urgență la spital pentru a primi cel mai bun ajutor, iar de pe patul de spital, acesta a oferit câteva declarații comunității sale de fani.

„Aviz amatorilor. Nu vă băgați bețigașe în urechi. Infiderent că va spune creieurl sau nu. Am facut-o lată, am băgat până în creier. Suntem la orl. Când ești pus să aștepți într-un salon, de altfel foarte frumos, bravo România, cu o meșăs în ureche, că sângerarea nu se poate opri. Am dat cu bățul în mânerul ciocănașului la milimetri de timpan”, a declarat el în mediul online.

