Dorian Popa și-a arătat ceasul și fanii au amuțit. Suma colosală pe care a dat-o artistul pentru „bijuterie”

Dacă e să judecăm după numărul de vizualizări putem deduce faptul că artistul câștigă sume generoase de pe urma activității sale de vlogging. Acest lucru a fost confirmat chiar de artist, atunci când a recunscut ce sume câștigă în fiecare lună.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.

citește și: Poftiți la circ 2020, ediția 12. Reacția de milioane a lui Dorian Popa atunci când și-a văzut ceasurile scumpe la mâna altora

Având în vedere averea pe care acesta o câștigă lună de lună nu mai este deloc surprinzător faptul că artistul conduce mașini de lux, poartă haine de firmă și are doar accesorii la care unii nici nu visează.

În cadrul emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1, fanii au putut descoperi că acesta este mândrul posesor al unor ceasuri de lux, ce valoarează mii de euro bucata! În plus, în cadrul unui story postat recent pe Instagram, artistul a dezvăluit fanilor cum arată și ce firmă sunt ceasurile respective. La o simplă căutare pe Google, urmăritorii lui Dorian Popa au aflat că doar una dintre aceste „bijuterii” costă peste zece mii de euro.