Drama din viața lui Fuego. Toți îl știu cu zâmbetul pe buze, dar trecutul lui dureros l-a marcat pe viață. Secretul artistului

Paul Surugiu, pe numele de scenă - Fuego, a avut parte de o perioadă dificilă în viață, atunci când a trecut prin momente dure, în special când tatăl lui s-a stins din viață.

Fuego a vorbit despre cele mai dure momente din viață. Iată ce a transmis artistul

Fuego și-a deschis inima și a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui. iată cum a resimțit pierderea tatălui lui:

”Suferinţa după tatăl meu, atunci când l-am pierdut şi nu înţelegeam de ce un om la 58 de ani, sănătos, nu a mai putut trăi. Acesta e un moment greu şi un altul am avut nu de multă vreme, când am făcut un soi de accident pe autostradă, spre mare, nevinovat fiind. Un motociclist a aţipit la volan şi a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză. Am reuşit să ţin volanul drept, nu am frânat şi aşa am evitat o mare tragedie! Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a păţit nimic. În general, depăşesc momentele grele şi reuşesc să găsesc soluţii pentru orice! Şi da, fiecare episod complicat mi-a marcat viaţa şi m-a făcut cine sunt azi!”, a povestit Fuego.

Cântărețul a vorbit despre cum arăta Paștele pentru el în trecut:

”Mi-aduc an de an aminte de serile în care mergeam la Denii. Mi-aduc aminte când mergeam la udat în prima zi, cu un obicei specific în Transilvania! Mi-aduc aminte mirosul de cozonaci şi pască, de fiecare obicei şi de liniştea sufletului meu din acele vremuri. Şi-apoi iubesc tare momentul în care, la 12 noaptea, preotul ne invite să luăm Lumina şi toţi intonează în cor ”Hristos a înviat”, unul dintre cele mai frumoase şi mai speciale cântece din lumea asta, care mă sensibilizează şi mă emoţionează mereu!”, a mai spus Fuego, pentru okmagazine.ro.

Cum arăta Fuego în adolescență. Ce și-a amintit artistul despre Crăciunul copilăriei sale

„Separat de asta, făceam planuri cu ai mei colegi de mers la colindat. Ne puneam la punct un repertoriu variat și ne luam la noi un casetofon cu Ștefan Hrușcă, care era cumva fundal sonor pentru ce aveam noi pregătit. Nu-mi imaginam pe vremea aia că voi deveni și eu, peste ani, mai mult sau mai puțin, prin cântecele mele, un brand al Crăciunului românesc. Iarna ne făcea să fim mult mai sprinteni și ne solicita mult”, a scris Fuego.

De asemenea, artistul și-a amintit de joaca în zăpadă și de ceaiul cu scorțișoară.

„Nu știam de alte jocuri decât de cele din zăpadă. Dădeam și cu lopata să dezăpezim strada, ne bucuram de gustul portocalelor, care nu erau prea dese și desigur, de gutui și ceaiul cald, cu scorțișoară, pe care mama mi-l făcea când mai intram în casă, într-o pauză de bulgăreală”, a scris Paul Surugiu pe rețelele sociale.

