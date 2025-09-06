Fotografii rare cu Mickey Rourke, după decăderea de la Hollywood. Cum a ajuns să arate actorul

Mickey Rourke a stat departe de lumina reflectoarelor de la excluderea sa din „Celebrity Big Brother UK”.

Fostul star, în vârstă de 72 de ani, a avut o apariție publică rară pe 11 august, când a ieșit din locuința sa din Beverly Hills, California, la patru luni după ce a fost dat afară din reality-show-ul britanic pentru comentarii ofensatoare la adresa lui JoJo Siwa.

Fotografii rare cu Mickey Rourke

Rourke părea neîngrijit, îmbrăcat într-un hanorac gri, larg și descheiat, care îi lăsa la vedere pieptul plin de tatuaje. Purta pantaloni sport verzi neon, alături de adidași albi.

Părul actorului din „Rainmaker”, odinioară des și închis la culoare, părea acum rar și alb. El a ieșit din casă pe ușa din față pentru a discuta timp de aproximativ o oră cu un tehnician de la Premium Termite & Pest Control, după care s-a retras din nou în locuința sa din Beverly Hills.

Rourke arăta cu totul altfel decât în aparițiile televizate recente. Încă din 2009, el a recunoscut că a apelat la operații estetice din cauza carierei sale de boxer.

„Cele mai multe au fost pentru a repara dezastrul de pe fața mea provocat de box, dar am mers la medicul greșit ca să-mi refacă chipul”, a declarat Mickey pentru Daily Mail. „Mi-am rupt nasul de două ori. Am avut cinci operații la nas și una la un pomet zdrobit”.

Rourke a continuat: „A trebuit să mi se ia cartilaj din ureche pentru a-mi reconstrui nasul și am mai făcut câteva operații pentru a curăța cartilajul, pentru că țesutul cicatrizat nu se vindeca cum trebuie. A fost una dintre cele mai dureroase intervenții, dar cea mai rea a fost operația pentru hemoroizi”.

Actorul a ajuns pe primele pagini ale tabloidelor în aprilie

Actorul a ajuns din nou pe primele pagini ale tabloidelor în aprilie, din cauza comportamentului scandalos care l-a costat eliminarea din „Celebrity Big Brother UK”.

În timpul petrecut în casă, Rourke a făcut comentarii controversate despre orientarea sexuală a colegei sale de platou, JoJo Siwa. De asemenea, l-a insultat pe fostul concurent din „Love Island UK”, Chris Hughes, și a jignit-o pe vedeta de reality britanică Ella Rae Wise, pe care a numit-o „o babă”.

Rourke a fost chemat în „Diary Room” și mustrat de producătorii emisiunii pentru limbajul și comportamentul său considerate „amenințătoare și agresive”.

„Am greșit. Îmi cer scuze. Îmi pare rău”, a spus Rourke în „Diary Room”. „Nu pot da timpul înapoi, știți, am trecut peste limită. Și îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce am făcut greșit. Mi-am pierdut cumpătul și toată viața am încercat să lucrez la asta, îmi doresc să fi avut mai mult autocontrol și îmi pare foarte rău”, a spus el, potrivit nypost.com.

Actorul, nominalizat la Oscar, a declarat că se simte „rușinat” de comportamentul său, iar producătorii i-au spus că nu aveau altă soluție decât să-l elimine din competiție. Înainte să părăsească emisiunea, el și-a cerut scuze de la Siwa, în vârstă de 22 de ani.

Într-un interviu exclusiv acordat publicației The Post în luna mai, Siwa a declarat că susține decizia emisiunii de a-l exclude pe Rourke.

„Cred că mulți oameni consideră că ar fi trebuit să fie eliminat mai devreme”, a declarat fosta concurentă din „Dance Moms”. „Sunt de acord cu decizia producătorilor. Sincer, nu știu dacă ei au hotărât să-l dea afară sau dacă el a spus «Plec eu». Nu știu exact cum s-a întâmplat”.