Elena Merișoreanu va ajunge din nou pe masa de operație. Ce se va întâmpla cu interpreta de muzică populară: „Sunt puternică”

Elena Merișoreanu a declarat pentru Antena Stars că urmează să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală. Pentru operația la picior de care are nevoie, Elenea Merișoreanu va trebui să dea jos 15 kilograme, pentru ca piciorul să nu aibă parte d eo presiune mare, după operație.

„Nu știu dacă e așa drastică (n.r. dieta). Încerc și eu, pentru că sunt obligată! Urmează să mă operez la picior, iar medicul m-ia spus să slăbesc. Cartilajul de la genunchi nu prea mai este, așa că trebuie să țin o dietă. Am de slăbit vreo 15 kg. Sper că voi reuși, nu știu. Trebuie să renunț la grăsimi, la făinoase, la fructele care au zaharoase.

Interpreta de muzică populară spune că e o persoană ambițioansă și este decisă să slăbească, pentru a se putea opera.

„Dieta este complexă, are cam de toate. Încerc să fac față provocării respective. Încă nu am început dieta, sper să pot să o țin. Totul pornește de la creier, dacă îți impui ceva. Eu sunt o persoană foarte puternică, iar atunci când îmi pun în gând ceva, să știi că realizez’’, a declarat Elena Merișoreanu pentru Antena Stars.

Elenea Merișoreanu nu este atât de speriată de operație, cât este de recuperarea de după intervenție.

„Să te plimbi, dar numai cu cârja sau cu cadrul. Pui piciorul jos a doua zi după cete operează, dar nu te lași în el, trebuie să mergi cu cadrul. M-am refăcut destul de repede, chiar înainte de trei luni am pus piciorul jos, la celălalt la care am fost operată. Sunt foarte bine. Vreau să merg bine. Să nu mă doară, să nu mă forțez, dar sper să fie bine’’, a declarat Elena Merișoreanu pentru surs aprecizată anterior.

Elena Merișoreanu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima vreme.

În luna august a anului 2021, Elena Merișoreanu a fost supusă unor operații din cauza problemelor de sănătate. La cei 73 de ani, cântăreața de muzică populară a suferit o operație la picior, dar și una de colecist.

În cele din urmă, artista necesită o operație și la cel de-al doilea picior: „Cu piciorul operat simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece. Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune”, a declarat artista pentru cancan.ro.

De asemenea, Elena Merișoreanu a trecut și prin Covid-19.

