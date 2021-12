Elena Merișoreanu, declarații după ce a trecut prin mai multe probleme de sănătate și prin Covid-19. Cum se simte acum

Elena Merișoreanu a avut un an destul de greu. A trecut prin mai multe probleme medicale, dar pare că acum se simte mult mai bine și se bucură de viață la intensitate maximă. Aceasta a făcut o serie de declarații pentru click.ro, unde a vorbit despre cum se simte și cum a fost perioada în care a fost infectată cu noul coronavirus.

Elena Merișoreanu, despre starea medicală după ce a trecut prin mai multe probleme și prin Covid-19

Elena Merișoreanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada prin care a trecut atunci când a fost internată cu Covid -19, dar și despre operațiile pe care le-a suferit în ultimul an.

„Eu am ieșit foarte bine din spital, mulțumesc bunului Dumnezeu și medicilor de la Matei Balș, care m-au îngrijit extraordinar, nu numai pe mine, ci pe toată lumea. Îi prețuiesc pe medici pentru că fac eforturi ieșite din comun ca să salveze vieți. Dacă nu m-aș fi dus la timp la spital, și așa m-am dus foarte târziu, astăzi nu mai vorbeam, nu mai eram... Am făcut pneumonie cu 8% puțin, dacă mai stăteam...și am ieșit de la spital cu 0%, saturația 99...

Acum, ce-i drept, cam obosesc, dar trebuie să fim atenți că asta e o boală după care nu cred eu că nu rămânem cu ceva. Pentru cei tineri e mai ușor, dar eu la vârsta mea trebuie să am foarte mare grijă, sunt foarte selectivă și la televiziuni, la spectacole nu mai vorbesc. Am avut Revelioane, am refuzat, a trebuit să plec în Australia, am contramandat tot, trebuia să merg, că am un fin acolo care face 3 ani și tot îmi trimit bilete să mă duc să îi tai moțul, dar nu m-am dus de frică, până acum au fost și ei într-o carantină totală, dar acum le-a dat drumul”, a spus ea pentru sursa se mai sus.

Elena Merișoreanu a mai vorbit despre operațiile pe care le-a suferit la picior și cum a arătat perioada de recuperare.

„M-am operat și mă mai operez, să văd! Stau așa, că nu prea mă mai lasă ai mei să mă operez înainte de Sărbători, dar aș vrea să mă operez și la celălalt picior, pentru că cel la care m-am operat nici nu simt că îl am. S-ar putea să mă operez și până de sărbători că oricum nu mă mai duc nicăieri”, a spus ea pentru aceeași sursă.

Ce probleme de sănătate are Elena Merișoreanu

În urmă cu un an, Elena Merișoreanu a fost operată de urgență la picior din cauza artrozei, Medicii au anunțat-o că va avea nevoie de o nouă intervenție, la celălalt membru.

Cântăreața de muzică populară necesită o operație și la cel de-al doilea picior: „Cu piciorul operat simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece. Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune”, a declarat artista pentru Cancan.

În luna mai ști farte bine că trebuie să se opereze și la cel de-al doilea picior, însă a amânat voit. La acea vreme a declarat la Antena Stras: „Doctorii tot îmi spun să mă operez pentru că s-a cam degradat piciorul meu și mă cam deranjează. Cred că luna viitoare în mod sigur mă voi opera. Ieri mi-am făcut și eu vaccinul ăla că trebuie să mă feresc. Făcându-mi vaccinul mă simt bine și aștept să-l fac și pe al doilea. Mă simt în siguranță”, spunea Elena Merișoreanu.

