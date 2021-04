Elwira Petre, imagini incendiare din vacanță. Cum arată soția lui Mihai Petre în costum de baie

Mihai Petre se mândrește cu o soție extrem de frumoasă, drept dovadă stau imaginile cu ea de pe rețelele sociale. De asemenea, Elwira este o prezență spectaculoasă și surprinde de fiecare dată prin aparițiile sale impecabile.

Cum arată Elwira Petre în costum de baie

Dansatorul și soția sa s-au decis să scape de monotonia de acasă și să plece într-o vacanță senzațională în Egipt, acolo unde s-au distrat pe cinste alături de fiicele lor. Cei doi am împărtășit cele mai frumoase momente petrecute în vacanță și cu oamenii din mediul online, însă câteva imagini cu Elwira Petre au atras atenția tuturor.

Frumoasa blondină nu a ezitat să publice pe contul oficial de Instagram poze cu ea în costum de baie, iar reacțiile au fost unele pe măsura așteptărilor. Soția lui Mihai Petre a îmbărcat cea mai provocatoare ținută din garderobă și s-a lăsat fotografiată pe barcă.

Citește și: Elwira și Mihai Petre, imagine rară de la Campionatul României din 2004: „Mi se pare că au trecut 100 de ani de atunci”

Imaginile au strâns rapid mai bine de 700 de aprecieri și mai multe comentarii pozitive din partea oamenilor care o apreciază.

"În Egipt nu poți rata excursia cu barca. Peisajele sunt superbe. Revin cu o postare specială despre Egipt cu ceea ce poți face cu copiii și ce nu merita efortul. #vacanta #egipt", a scris aceasta la descrierea imaginii, vizibil bucuroasă și impresionată de experiențele pe care le-a trăit în Egip.

Elwira Petre a asortat și o pereche de ochelari de soare care se potrivesc de minune cu ținuta sa de plajă. Mai mult decât atât, bijuteriile și paharul de șampanie nu au putut să lipsească din peisajul spectaculos. Aceasta se mândrește cu un trup de invidiat și cu o frumusețe răpitoare, iar piesele sale vestimentare îi scot în evidență atuurile fizice.

Citește și: Elwira și Mihai Petre se mândresc cu două fiice superbe. Cum arată acum Catinca și Ariana

Se pare că soția lui Mihai Petre este adepta shooting-urilor foto și nu se teme să își pună într-o lumină bună cele mai frumoase părți ale corpului.

Reacțiile pozitive ale prietenilor virtuali nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că este o femeie foarte frumoasă și să îi ureze o vacanță cât mai plăcută alături de familia sa.

"Perfectă. Vacanță plcăută! ❤️❤️" sau "Deosebit de frumoasă!❤️", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită complimente și laude pentru modul în care își menține aspectul fizic.

Elwira a gătit la Chefi la cuțite

Elwira Petre este mamă, antrenor de dans, dansatoare, soție. Recent, soția lui Mihai Petre a participat la Chefi la cuțite, demonstrând cât de bine știe să gătească. Dansatoarea a povestit cum l-a cunoscut pe Mihai Petre.

„Sunt mamă, sunt antrenor de dans, sunt dansatoare, sunt soție. Sunt un fel de robot multitasking, fiindcă fac de toate, asta sunt eu. Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București.

Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin. Bineînțeles că viața nu e roz, dar depinde foarte mult cât îți dorești să ai ce visezi”, a povestit Elwira Petre la Chefi la cuțite.