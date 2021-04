Elwira și Mihai Petre, fotografie din vacanță. Cum arată cei doi în costume de baie: „Te admir pentru naturalețe”

Elwira și Mihai Petre și-au făcut un selfie în vacanță și au împărtășit cu fanii imaginea realizată în clipele lor de relaxare. Cei doi dansatori s-au pozat pe plajă, iar fanii au apreciat ipostaza cât mai naturală în care au dorit să fie văzuți.

Cei doi soți apar purtând ochelari de soare. În fotografie se observă bretelele de la costumul verde fosforescent al frumoasei dansatoare, în timp ce soțul acesteia este la bustul gol.

Fanii nu au ezitat să le complimenteze naturalețea celor doi:

„Te admir Elvira pentru naturalețe! Sunteți o pereche frumoasă!”, „Cât de Frumoasă e Simplitatea oamenilor , Cât e de frumoasă strălucirea bunătății Oamenilor. Sunteți superbi prin simplitate, bunătate , prin strălucirea feței fără machiaj și haine scumpe. Sunteți superbi așa fără filtre”, „Ce frumoasă ești așa naturală”, sunt câteva dintre comentariile primite de Elwira Petre la fotografia postată pe Instagram.

Cum a început relația dintre Elwira și Mihai Petre

Elwira și Mihai Petre s-au căsătorit în anul 2008 și au devenit pentru prima dată părinți în anul 2012, când s-a născut Catinca. În 2018 s-a născut și mezina familiei, Ariana, iar venirea acesteia pe lume a fost ca o întregire a familiei, așa cum spunea Mihai Petre într-un interviu pentru revista VIVA.

„De când s-a născut, am simțit că lucrurile s-au echilibrat, că familia e întreagă și că totul arată mult mai bine în patru. Am descoperit lucruri noi atât la mine, cât și la Catinca și la Elwira. Lucrurile s-au așezat mai bine de când a apărut Ariana și e minunat să văd interacțiunea dintre ea și sora ei. Catinca e foarte drăguță cu ea și e plăcut să observ asta”, a declarat Mihai Petre în anul 2019, pentru sursa citată.

În contextul în care cele două fetițe au tată român și mamă poloneză, au auzit și învățat ambele limbi:

„Elwira vorbește în polonă, eu în română. Așa că, sunt convins că nici Ariana nu va avea probleme în a vorbi fluent ambele limbi”, a declarat coregraful.

Elwira a gătit la Chefi la cuțite

Elwira Petre este mamă, antrenor de dans, dansatoare, soție. Recent, soția lui Mihai Petre a participat la Chefi la cuțite, demonstrând cât de bine știe să gătească. Dansatoarea a povestit cum l-a cunoscut pe Mihai Petre.

„Sunt mamă, sunt antrenor de dans, sunt dansatoare, sunt soție. Sunt un fel de robot multitasking, fiindcă fac de toate, asta sunt eu. Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin. Bineînțeles că viața nu e roz, dar depinde foarte mult cât îți dorești să ai ce visezi”, a povestit Elwira Petre la Chefi la cuțite.