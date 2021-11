Emily Ratajkowski, imaginea din adolescență, cu care a surprins pe toată lumea. Cum au reacționat fanii când au văzut imaginile

Cunsoscută pentru faptul că este deținătoarea celui mai generos bust natural din lumea showbiz-ului internațional, Emily Ratajkowski a întrecut orice așteptare după ce a împărtășit cu fanii o serie de fotografii din arhiva personală, de pe vremea când era doar o adolescentă.

Emily Ratajkowski, imaginile cu ea de pe vremea adolescenței, cu care a surprins pe toată lumea

Emily Ratajkowski a reușit să surprindă pe toată lumea după ce a publicat o serie de imagini de când era o adolescentă, iar trăsăturile superbe le-a avut mereu, așa cum se arată în fotografii. Actriță și supermodel american, Emily Ratajkowski a ieșit din anonimat după ce a avut parte de apariții la mai multe evenimente mondene internaționale.

Emily Ratajkowski este căsătorită cu producătorul de film Sebastian Bear-McClard încă din 2018. Supermodelul este într-o formă excelentă chiar dacă a născut.

De curând, aceasta a împărtășit cu fanii câteva imagini de pe vremea când era doar o adolescentă, iar fanii au remarcat că frumusețea ei a fost una care a apărut chiar de când era doar o copilă.

„13” a fost cifra pe care ea a atașat-o fotografiilor în secțiunea de descrieri, asta însemnând faptul că respectivele imagini sunt de pe vremea când avea vârsta de doar 13 ani.

Mai multe vedete, dar și prieteni virtuali, au ținut să-i transmită câteva cuvinte de apreciere, care sigur au măgulit-o pe frumoasa vedetă de la Hollywood.

„Îți ador alegerile vestimentare din această postare”, „Ai fost mereu superbă”, „Erai o dulceață de fată”, au fost câteva dintre mesajele pe care Em Rata, așa cum îi place să i se spună, le-a primit.

Deși corpul său a trecut prin foarte multe schimbări în timpul sarcinii, Emily Ratajkowski le taie răsuflarea internauților ori de câte ori apare în public. Modelul a reușit să slăbească considerabil și să ajungă la condiția fizică pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.

Cine este Emily Ratajkowski și cum a devenit cunoscută

Emily O'Hara Ratajkowski, cunoscută pe numele de Emily Ratajkowski, este un fotomodel cunoscut, însă pasiunea sa pentru actorie a ajutat-o să apară în câteva producții, precum: "Andrew's Alteration", "A Year and a Day", "Gone Girl", "Entourage" și "We Are Your Friends".

Vedeta este născută pe data de 7 iunie 1991, în Marea Britanie, iar celebritatea a cunoscut-o datorită bustului său natural și a trupului senzațional.

În prezent, superbul fotomodel trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Sebastian Bear-McClard. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018, iar din rodul iubirii lor s-a născut un copil minunat, care le face viața mult mai frumoasă. De asemenea, Emily a anunțat că este însărcinată prin intermediul revistei Vogue, unde a apărut pe coperta acesteia cu burtica de graviduță. Pe data de 3 martie, modelul a dat vestea cea mare prietenilor săi virtuali. Aceasta a născut un băiețel adorabil, pe nume Sylvester.

