Eva Longoria, actrița din celebrul serial "Neveste disperate", a pus pe jar imaginația fanilor cu noua ei apariție. Cum arată

Eva Longoria, în vârstă de 47 ani, a apărut pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Taormina într-o rochie spectaculoasă, care a atras toate blițurile fotografilor. Frumoasa șatenă a ales o rochie sexy, care i-a pus în valoare formele.

Eva Longoria, rochia care a atras atenția tuturor

Actrița și-a făcut o intrare spectaculoasă pe covorul roșu de la evenimentul din Italia. Rochia ei cu spatele gol a atras toate privirile pentru că în partea de sus era transparentă, împodobită cu paiete și pietricele de culoare neagră.

Pe piept rochia e decorată cu ștrasuri și pietre care abia îi acoperă bustul. Prin materialul transparent al rochiei se vede pielea. În partea de jos, rochia e simplă, cambrată și e lungă până în pământ. Partea din față se prinde de spate prin șiruri de mărgele foarte subțiri.

Chiar dacă a fost la un pas de un accident vestimentar, Eva Longoria s-a simțit bine în lumina reflectoarelor atunci când toți fotografii și-au îndreptat atenția asupra ei. Pentru a-și completa look-ul, Eva a ales un machiaj care i-a pus în evidență ochii și o coafură simplă, cu coc.

Cu o siluetă de invidiat, picioare lungi și subțiri, un abdomen plat și bust spectaculos, Eva a atras atenția tuturor și a strârnit controverse cu rochia ei.

Cum a devenit faimoasă Eva Longoria

Eva Longoria, frumoasa actriță din SUA, a jucat în numeroase filme și seriale, dar rolul prin care s-a făcut remarcată a fost cel din serialul Neveste disperate. De asemenea, ea a jucat și în celebrul serial Tânăr și neliniștit.

Actrița a mai jucat și în The Sentinel (2006), Over Her Dead Body (2008), For Greater Glory (2012), Frontera (2014), Lowriders (2016) și Overboard (2018). Pentru rolul ei din Neveste disperate, Eva Longoria a primit nominalizări la Globul de Aur și Screen Actor Guild Award.

Ea a devenit cunoscută și pentru campaniile ei pentru L'Oréal și New York & Co.

