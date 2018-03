EXCLUSIV! Lara Fabian concertează în România! ELENA HASNA, fetița fenomen de la ”Next Star”, care a scris istorie cu piesa ”Je suis malade”, mărturisiri despre artistă: ”M-a ambiționat să o urmez. Încă ascult piesele ei pe Youtube”

Lara Fabian, celebra cântăreață care a scris istorie cu piese ca ”Je t'aime” sau ”Je Suis Malade”, revine în România pe 31 martie, într-un concert la Sala Palatului. Ea va concerta, de asemenea, și la Cluj-Napoca, iar în urmă cu câțiva ani, compozitorul legendarei artiste s-a arătat impresionat de Elena Hasna, fetița minune de la ”Next Star”, care a cucerit inimile a mii de români, dar nu numai, cu interpretarea unei piese din repertoriul acesteia.

În urmă cu doar câțiva ani, după ce reprezentația Elenei Hasna de la ”Next Star” a făcut furori pe rețelele de socializare, fiind intens promovată de o mulțime de persoane, printre fanii ei declarați s-a numărat nimeni altul decât Serge Lama, compozitorul piesei ”Je suis malade”. Acesta s-a gândit să o promoveze pe Elena pe pagina lui oficială de Facebook. “Ați fost foarte mulți care ați dat share acestui video. Melodia “ Je suis malade” depășește granițele”, a scris compozitorul, care, de-a lungul timpului, a colaborat cu Dalida și Lara Fabian.

Acum, însă, Elena Hasna nu mai este deloc o fetiță și ne-a mărturisit că din păcate nu va ajunge la concertul celebrei artiste, însă își amintește cu drag de cel la care a fost acum câțiva ani: ”Am fost la concertul ei acum 2-3 ani și mi-a plăcut foarte mult. A fost primul concert la care am fost și am fost impresionată de cum a cântat Lara Fabian. Într-un fel, m-a ambiționat să ajung și eu la nivelul ei”, a mărturisit Elena, care a mărturisit că ori de câte ori are ocazia ascultă piesele ei pe Youtube.

”Încă îmi plac foarte mult piesele ei. Uneori îmi mai ascult și interpretarea de la ”Next Star” și mi se face dor de toată experiența aceea”, a mai povestit ea.

Ba mai mult, fetița care a reușit să câștige finala de popularitate de la ”Next Star” în 2013, continuă să aibă o carieră strălucită în muzică, dovadă fiind un premiu obținut de curând, după cum a dezvăluit ea pe Facebook: ”Azi am susținut un recital cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri, în Pitești. Mulțumesc publicului și de asemenea, mulțumesc Fundației Culturale ”Doina și Ion Aldea Teodorovici” pentru premiu”, a scris ea.

Nu este pentru prima dată când Lara Fabian vine în România. Ea a mai susținut un concert în 2012, tot la Sala Palatului, când a avut parte de o surpriză colosală. Atunci, spectatorii s-au ridicat în picioare la primele acorduri ale piesei "Je t'aime" și au fluturat foi cu inimioare şi cu mesajul "Ne-ai lipsit".

Cine este Lara Fabian

Lara Fabian sau Lara Crokaert - acesta fiind numele său real - s-a născut pe 9 ianuarie 1970, în Etterbeek (Bruxelles - Belgia). În primii cinci ani din viaţă, ea a locuit în Sicilia, pentru ca în 1975 să se reîntoarcă în ţara natală.

Conturarea carierei sale a început în 1978, când, de Moş Nicolae, a primit în dar de la părinţii săi un pian. Odată ce acest vis al său s-a împlinit, Lara a început să compună primele sale melodii şi să participe la diferite concursuri de amatori. În 1986, ea a câştigat concursul Le Tremplin de Bruxelles, competiţie ce a dus la înregistrarea primului său single, numit "L'Aziza".

Recunoaşterea internaţională a artistei vine doi ani mai târziu, în 1988, după participarea la Eurovision cu melodia "Croire", unde s-a clasat pe locul al patrulea. Primul său disc a fost lansat în 1991 şi a fost foarte apreciat, aducându-i nominalizarea la premiile candiene Felix şi un turneu de doi ani pe tot cuprinsul Canadei.