Serialele originale româneşti Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN şi Iubire cu parfum de lavandă, ce poartă semnătura Ruxandra Ion şi sunt produse de Dream Film Production sunt prezente în cadrul prestigiosului Târg Internațional de Televiziune MIPCOM, de la Cannes.

Creatoarea lor, Ruxandra Ion, alături de echipa sa, a participat ieri la evenimentul Calinos Entertainment, distribuitorul internațional al acestora, alături de numeroşi parteneri şi cumpărători de conținut TV din întreaga lume, la Cannes.

Serialele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN şi Iubire cu parfum de lavandă, prezente la Târgul Internațional MIPCOM de la Cannes

Aseară, Calinos Entertainment a organizat o conferință de presă și un eveniment dedicat lansării catalogului pentru sezonul 2026–2027, care a a reunit actori, cumpărători internaționali, reprezentanți ai presei și parteneri din industrie. În cadrul evenimentului, au fost prezentate și cele două producții originale românești, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” (care va avea premiera sezonului final pe 29 octombrie, la Antena 1) și „Iubire cu parfum de lavandă” (serial ale cărui ultime două difuzări ale spin of-ului său vor putea fi urmărite pe 15, respectiv 22 octombrie, la Antena 1). Reprezentanții Calinos Entertainment și-au exprimat bucuria de a distribui aceste seriale și aprecierea pentru producătoarea Ruxandra Ion și pentru munca echipelor din spatele lor.

„În ultimii ani, ne-am extins constant viziunea, aducând producții remarcabile din Canada, Polonia, Serbia, România și Orientul Mijlociu în catalogul nostru. Am început să transformăm Calinos, dintr-un distribuitor de top de conținut turcesc, într-un hub internațional de distribuție. Anul acesta continuăm această direcție, iar serialele românești «Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN» și «Iubire cu parfum de lavandă», produse de Dream Film Production pentru Antena 1, ocupă un loc important în oferta noastră internațională. Aceste parteneriate reprezintă promisiunea noastră de a aduce cele mai bune povești internaționale în fața tuturor. Vrem să fim un punct de întâlnire între cei care creează povești extraordinare și cei care le caută, să punem bazele unei punți de legătură între talentul creativ și oportunitatea globală, între culturi diferite, piețe diferite și audiențe diferite, deoarece credem că viitorul industriei noastre nu este definit de locul de unde vine o poveste, ci de cât de departe poate călători și cât de profund se poate conecta cu oamenii”, a declarat Fırat Gülgen, founder and CEO of Calinos Entertainment.

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Prezentă la eveniment, Ruxandra Ion a declarat: „A fost o seară minunată, aşa cum merită serialele noastre originale. Ne bucură enorm interesul pentru aceste două proiecte pe piața internațională, mai ales că până acum deja au cucerit deja teritorii precum Israel (Iubire cu parfum de lavandă) şi Ungaria şi Slovenia (Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN) !”. Mai ales că totul vine într-un moment în care telespectatorii noştri din România se bucură de ultimele două difuzări din Iubire cu parfum de lavandă şi se pregătesc pentru marea întâlnire cu premiera ultimului sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a declarat Ruxandra Ion, creatoarea serialului.

Prezența celor două titluri în catalogul Calinos Entertainment la MIPCOM Cannes aduce poveștile create în România în atenția cumpărătorilor internaționali și deschide noi oportunități pentru distribuția lor în alte teritorii.