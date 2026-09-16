Ramona Olaru s-a afișat pe rețelele de socializare în timp ce avea călcâiul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani!

Ramona Olaru și-a speriat fanii după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza | Captură Instagram

Ramona Olaru a avut parte de un eveniment neprevăzut, care a reușit să îi îngrijoreze pe fani. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a afișat în mediul online în timp ce avea călcâiul plin de sânge și a explicat ce s-a întâmplat.

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Ramona Olaru s-a tăiat la picior: „Nu m-am uitat pe unde am mers”

Ramona Olaru și-a speriat urmăritorii din mediul online, după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Asistenta de la Neatza a explicat că, într-o clipă de grabă și neatenție, s-a tăiat.

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„Din categoria: ce mai faci, tu, Ramona? M-am tăiat (...) De ce m-am tăiat? Că nu m-am uitat pe unde am mers, că am fugit repede, că mă grăbesc, că mai am treabă”, a spus Ramona Olaru pe Instastory.

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Ramona Olaru, declarații despre noul bărbat din viața sa: „Nu locuiește în România”

Viața sentimentală a Ramonei Olaru a fost mereu în atenția publicului, mai ales după relațiile sale intens mediatizate. Prezentă la avanpremiera Insula Iubirii, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a făcut mai multe declarații exclusive, dezvăluind, printre altele, că a făcut loc unei noi persoane în viața sa.

Potrivit afirmațiilor, noul bărbat din viața sa este român, însă nu locuiește în România, întâlndindu-se în afara țării. Ramona Olaru a lăsat să se înțeleagă că povestea lor este abia la început.

„Mă văd cu cineva. Are, are ce-i trebuie! Nu mai este aici, în oraș. Mă duc în altă țară în oraș cu el, dacă vreau. Mă duce la cină în altă țară. E și român, dar nu locuiește în România. Nu îmi caut eu bilet, se ocupă el să vadă dacă am avion. Mă întreabă: <<Vrei să mergem la cină? Când?>>. Vineri, că atunci sunt liberă. N-am contorizat de cât timp ne vedem. Abia ne vedem și noi de câteva zile, nu e... Nu știi niciodată ce se întâmplă, dar ăsta-i adevărul”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.

În același interviu, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a dezvăluit și ce a atras-o la bărbatul cu care se întâlnește în prezent.

„Ce m-a atras? Curaj, tupeu, aroganță. Tupeul ăla ușor spre nesimțit, dar gen... Să știu că dedesubt este vorba despre un om bazat. Ăla care ne place nouă, de cartier... , treacă-meargă. Ăla!”, a mai adăugat ea pentru sursa citată.