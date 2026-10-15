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Ramona Olaru, scoasă de Aris Eram la o cină cu stele Michelin! Unde au petrecut cei doi o seară de neuitat

Ramona Olaru și Aris Eram au fost surprinși în timp ce luau cina la un restaurant cu stele Michelin.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 12:45 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 12:45
Ramona Olaru și Aris Eram, surprinși la cină împreună | Instagram
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Aris Eram și-a scos partenera de platou la cină. Matinalii de la Neatza au fost surprinși într-un cadru exclusivist.

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Ramona Olaru și Aris Eram, cină de stele Michelin

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De la venirea lui Aris Eram în platoul Neatza au început zvonurile unei posibile relații cu Ramona Olaru. Cei doi nu le-au confirmat niciodată și nici nu au fost surprinși în ipostaze tandre.

Atât Ramona, cât și Aris glumesc pe seama unei posibile legături romantice de câte ori au ocazia în platoul Neatza, dându-le telespectatorilor motive de speculații.

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În urmă cu câteva luni, de ziua Ramonei, Aris i-a oferit în direct la Neatza un superb buchet de flori. De asemenea, tot atunci i-a promis că urmează și cadoul. Posibil să se fi referit la această cină parcă desprinsă dintr-o poveste romantică?

Ei bine, Aris Eram a însoțit-o pe Ramona Olaru la cină, la un eveniment organizat de Chef Richard Abou Zaki pe Domeniul Stirbey Vodă. Și în acest an, juratul Chefi la cuțite readuce, în perioada 6-15 noiembrie 2026, Retroscena, restaurantul său cu stea Michelin, la Buftea.

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Imaginile cu Ramona și Aris au surprins spectatorii, făcându-i să se gândească la posibilitatea unei relații mai apropiate între cei doi.

colaj ramona olaru și aris eram
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Ramona Olaru și Aris Eram au optat pentru această cină să poarte ținute elegante, Ramona furând rapid privirile tuturor. Tânăra prezentatoare dezvăluia nu de mult pentru Spynews că nu are un iubit oficil, dar că nu refuză întâlnirile cu diverși posibili parteneri.

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