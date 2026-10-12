Puțini știu că Valentin Butnaru, cunoscut publicului mai ales ca prezentator de televiziune, a avut și o experiență în actorie.

Valentin Butnaru, de la pupitrul știrilor, pe marile ecrane. Puțini știu că prezentatorul a avut un rol într-un film | antena 1

Înainte ca Adrian Nartea să devină cunoscut pentru rolurile sale, Valentin Butnaru a jucat într-un film, într-o perioadă în care cei doi își căutau drumul în lumea televiziunii și a divertismentului.

Valentin Butnaru, de la pupitrul știrilor, pe marile ecrane

Potrivit informațiilor povestite despre începuturile sale, Valentin Butnaru a apărut în producția „Atacul grifonului”, din seria Categoria B spre C, înainte ca Adrian Nartea să aibă propriile experiențe în acest domeniu. A fost o experiență punctuală, prezentatorul concentrându-se ulterior pe cariera în televiziune.

Cei doi se cunosc de aproximativ 20 de ani, iar relația lor a început în perioada în care au participat la selecții pentru posturi de prezentatori. La unul dintre castingurile organizate de un post TV, Valentin Butnaru a fost ales, în timp ce Adrian Nartea nu a obținut postul. Chiar dacă la început nu s-au apropiat imediat, în timp au devenit prieteni foarte buni.

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Momentul critic din viața lui Adi Nartea: tumoarea descoperită în spatele ochiului

Dincolo de carieră și de imaginea de actor cunoscut, Adrian Nartea a trecut printr-o experiență medicală care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. În 2017, actorul a aflat că are o tumoare localizată în spatele ochiului, o veste care l-a pus în fața unei intervenții chirurgicale complicate.

Totul a pornit de la simptome care, privite separat, nu păreau să indice o problemă atât de gravă. Adrian Nartea a povestit că avea dureri de cap și o senzație de ureche înfundată. În urma unui consult ORL, i s-a spus că ar avea deviație de sept. La sfatul mamei sale, a făcut însă investigații suplimentare, iar un RMN urmat de un CT la urgențe a dus la descoperirea tumorii.

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Actorul a aflat că operația presupunea riscuri importante. Printre posibilele complicații se numărau modificări ale aspectului fizic, probleme de vedere sau chiar hemipareză. Șansele erau greu de anticipat, iar intervenția l-a pus în fața unei perioade de incertitudine.

Din fericire, rezultatul operației a fost mult mai bun decât se așteptau medicii. Adrian Nartea a reușit să treacă peste acel moment dificil și să își continue atât cariera, cât și viața de familie.

Astăzi, actorul spune că una dintre cele mai mari preocupări ale sale este legată de cele două fiice, Mara și Petra. Dincolo de succesul profesional și de imaginea publică, își dorește să fie un exemplu bun pentru ele și să le ofere sprijinul necesar pentru a crește frumos.