Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Valentin Butnaru, de la pupitrul știrilor, pe marile ecrane. Puțini știu că prezentatorul a avut un rol într-un film

Valentin Butnaru, de la pupitrul știrilor, pe marile ecrane. Puțini știu că prezentatorul a avut un rol într-un film

Puțini știu că Valentin Butnaru, cunoscut publicului mai ales ca prezentator de televiziune, a avut și o experiență în actorie.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 20:15 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 15:15
Valentin Butnaru, de la pupitrul știrilor, pe marile ecrane. Puțini știu că prezentatorul a avut un rol într-un film | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Înainte ca Adrian Nartea să devină cunoscut pentru rolurile sale, Valentin Butnaru a jucat într-un film, într-o perioadă în care cei doi își căutau drumul în lumea televiziunii și a divertismentului.

Valentin Butnaru, de la pupitrul știrilor, pe marile ecrane

Potrivit informațiilor povestite despre începuturile sale, Valentin Butnaru a apărut în producția „Atacul grifonului”, din seria Categoria B spre C, înainte ca Adrian Nartea să aibă propriile experiențe în acest domeniu. A fost o experiență punctuală, prezentatorul concentrându-se ulterior pe cariera în televiziune.

Cei doi se cunosc de aproximativ 20 de ani, iar relația lor a început în perioada în care au participat la selecții pentru posturi de prezentatori. La unul dintre castingurile organizate de un post TV, Valentin Butnaru a fost ales, în timp ce Adrian Nartea nu a obținut postul. Chiar dacă la început nu s-au apropiat imediat, în timp au devenit prieteni foarte buni.

Articolul continuă după reclamă

Momentul critic din viața lui Adi Nartea: tumoarea descoperită în spatele ochiului

Dincolo de carieră și de imaginea de actor cunoscut, Adrian Nartea a trecut printr-o experiență medicală care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. În 2017, actorul a aflat că are o tumoare localizată în spatele ochiului, o veste care l-a pus în fața unei intervenții chirurgicale complicate.

Totul a pornit de la simptome care, privite separat, nu păreau să indice o problemă atât de gravă. Adrian Nartea a povestit că avea dureri de cap și o senzație de ureche înfundată. În urma unui consult ORL, i s-a spus că ar avea deviație de sept. La sfatul mamei sale, a făcut însă investigații suplimentare, iar un RMN urmat de un CT la urgențe a dus la descoperirea tumorii.

Citește și: Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”

Actorul a aflat că operația presupunea riscuri importante. Printre posibilele complicații se numărau modificări ale aspectului fizic, probleme de vedere sau chiar hemipareză. Șansele erau greu de anticipat, iar intervenția l-a pus în fața unei perioade de incertitudine.

Din fericire, rezultatul operației a fost mult mai bun decât se așteptau medicii. Adrian Nartea a reușit să treacă peste acel moment dificil și să își continue atât cariera, cât și viața de familie.

Astăzi, actorul spune că una dintre cele mai mari preocupări ale sale este legată de cele două fiice, Mara și Petra. Dincolo de succesul profesional și de imaginea publică, își dorește să fie un exemplu bun pentru ele și să le ofere sprijinul necesar pentru a crește frumos.

Valentin Butnaru și Adi Nartea, prietenie de 20 de ani. Cum s-au cunoscut cei doi...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani
Observatornews.ro Ora de iarnă 2026: pregătirea ceasului biologic Ora de iarnă 2026: pregătirea ceasului biologic
Antena 3 Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Care este diferența de vârstă dintre Mircea Bravo și soția sa, Georgiana. Puțini știu acest detaliu despre comediant
Care este diferența de vârstă dintre Mircea Bravo și soția sa, Georgiana. Puțini știu acest detaliu despre...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De ce nu a îmbrăcat Mioara Velicu niciodată rochia de mireasă. Care este cel mai mare regret al artistei
De ce nu a îmbrăcat Mioara Velicu niciodată rochia de mireasă. Care este cel mai mare regret al artistei
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Cum să ții șoarecii departe de casă în această toamnă. Trucurile simple înainte de venirea frigului
Cum să ții șoarecii departe de casă în această toamnă. Trucurile simple înainte de venirea frigului Jurnalul
Cele mai importante evenimente astrologice din octombrie 2026. Se deschid cerurile pentru 4 zodii
Cele mai importante evenimente astrologice din octombrie 2026. Se deschid cerurile pentru 4 zodii Kudika
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul Redactia.ro
Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață
Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x