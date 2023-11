Femeia din viața lui Liviu Vârciu pe care mama lui nu a vrut-o drept noră. Prezentatorul TV a făcut dezvăluiri neașteptate

Liviu Vârciu a fost mai sincer ca niciodată și a dezvăluit că mama sa nu a plăcut-o deloc pe fosta sa soție.

În prezent, Liviu Vârciu are o relație stabilă cu Anda Călin, femeia alături de care are și doi copii, pe Anastasia și Matei. Însă, în trecut, prezentatorul de televiziune s-a iubit cu mai multe femei frumoase, printre care și Adelina Pestrițu, pe care a dus-o și în fața altarului. Iată ce dezvăluiri fără precedent a făcut omul de televiziune!

Cine e femeia din viața lui Liviu Vârciu pe care mama lui nu a plăcut-o niciodată

Atunci când Liviu Vârciu și Adelina Pestrițu s-au căsătorit, au existat mai multe zvonuri potrivit cărora mama prezentatorului nu o plăcea deloc pe brunetă, pentru că a fost dansatoare în străinătate. Însă, la acea vreme, Liviu Vârciu a ezitat să facă orice fel de declarații.

Recent, într-un interviu exclusiv pentru Cancan, Liviu Vârciu a dezvăluit, fără a-i rosti numele fostei soții, că niciuna dintre partenerele sale din trecut nu a fost pe placul părinților săi. În schimb, el a adăugat că Anda Călin este singura femeie pe care familia sa a plăcut-o de la bun început:

„Pe mine părinții m-au tras mereu de mânecă, dar tot ca mine am făcut. M-au avertizat mereu să fac alegerile cu mai multă grijă și înțelepciune. Anda este singura dintre iubitele mele care le-a plăcut. Până atunci niciuna nu a fost pe placul lor. Niciodată însă nu m-am luat după ce zicea mama.”, a dezvăluit Liviu Vârciu pentru Cancan.

Ce făcea Liviu Varciu pentru bani înainte să devină cunoscut

Liviu Vârciu a dezvăluit că a vândut haine la portbagaj, înainte de a deveni celebru. Trecând printr-o perioadă mai grea după ce terminase cu L.A., prezentatorul de televiziune a avut o tentativă de a-și deschide propria afacere, dar care a fost un eșec total, precum el a dezvăluit:

„Nu îmi este rușine să o recunosc. Eu, Liviu Vârciu, am vândut haine la portbagaj. Acum mulți ani. Eram Liviu Vârciu. Terminasem cu L.A. și treceam printr-o perioadă foarte grea și am zis să fac un business. Am cumpărat 100 de blugi albi. Am vândut cinci perechi. Și ăia erau prietenii mei. Ce crezi? Toți prietenii mei se întâlneau cu blugi albi. M-au înjurat toți. Oricum i-am vândut cu mai ieftin decât îi cumpărasem. Ce mi-a rămas i-am dat de pomană. Cine venea la portbagaj și mă uitam la ei că vor, dar erau scumpe, le spuneam să îmi dea cât au la ei. Dacă îmi zicea 30 de lei îi dădeam așa.”, a povestit Liviu Vârciu pentru Ego.ro, citat de Viva.