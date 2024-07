Fiica lui Ilie Năstase a împlinit 21 de ani. Surpriza emoționantă pe care Amalia Năstase a pregătit-o pentru fata lor

Alessia Năstase a împlinit 21 de ani. Ce surpriză a pus la cale Amalia Năstase pentru fiica ei!

Alessia Năstase a avut parte de o surpriză de zile mari. Fata lui Ilie și a Amaliei Năstase a împlinit 21 de ani, iar mama ei a dezvăluit pentru Spynews ce i-a oferit drept cadou.

Ce cadou i-a făcut Amalia Năstase fiicei sale: „Nu-mi revin!”

Amalia Năstase a pus la cale o surpriză uriașă pentru Alessia, iar complice i-a fost sora ei mai mică, Emma.

Pentru Spynews, fosta soție a lui Ilie Năstase a dezvăluit și care sunt lucrurile pe care le învață de la fiicele ei.

„I-am făcut o surpriză, că ea a zis că n-are chef să facă nimic, că o să stăm numai noi și așa, și am ieșit cu ea și prietenul ei la masă. Ea nici nu știa că Emma e în București, știa că e la mare. Apoi, la 12 noaptea au venit toți prietenii care erau în București și i-au făcut o petrecere surpriză. Eu și cu Emma am fost complice, eu și cu ea am organizat. Stătea și se uita și nu știa ce se întâmplă, ne zicea <<Nu-mi revin!>>. I-a plăcut foarte mult. I-am făcut și tortul ăla, e pe el un rapper care îi place mult. Scrie <<Do ya thing 21>> și uite așa... I-am dat și niște cercei cu diamante”, a spus Amalia Năstase pentru sursa citată.

Ce învață Amalia Năstase de la fiicele ei

Alessia Năstase urmează cursurile Institutului Parsons și mai are un an de studiu. Tânăra este pasionată de tot ce înseamnă artă și design.

„Mai are un an de studii. Îi place foarte mult, a terminat cu note foarte mari și e ce îi place ei, zona asta artistică, fashionul. Sunt mai multe chestii pe care le înveți la facultatea ei, new media, technology, arte, design vestimentar. În timpul vacanței lucrează la un brand de aici din România și le face content. În august, pe vreo 20 începe școala, ultimul an”, a mai precizat Amalia Năstase pentru Spynews.

„Eu învăț enorm de la copiii mei. În primul rând, Alessia știe să se fardeze perfect, eu habar nu am. Stau și mă uit la ea și la Emma... Iau de la ele farduri, pentru că au foarte multe chestii de make-up. Nici nu știu la ce se folosesc unele. Când trebuie să plec undeva, mă ajută ele.

De la Alessia învăț spiritul ăsta artistic. Știe să facă pozele într-un anumit fel, dacă te uiți la ea pe Instagram face content într-un anumit fel... S-a schimbat acum. Dacă până acum ele aveau de învățat lucruri de la mine, acum eu învăț de la ele”, a mai adăugat fosta soție a lui Ilie Năstase pentru sursa citată.

Potrivit Spynews, nu doar Alessia îi aduce motive de mândrie Amaliei Năstase. Și cealaltă fată, Emma, a fost admisă la una din cele mai prestigioase școli din Europa. Este vorba despre Universitatea St. Andrews.

Amalia Năstase mai are un fiu, pe Toma, din relația cu Răzvan Vasilescu, cu care s-a recăsătorit.

