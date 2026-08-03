Paul Niță din sezonul 6 Mireasa s-a logodit. Cum arată logodnica lui: „A spus da”

Paul din sezonul 6 Mireasa s-a logodit! Fostul soț al Roxanei Tobă a arătat pe rețelele sociale o imagine cu inelul de logodnă pe care i l-a dăruit iubitei sale.

Paul Niță din sezon 6 Mireasa cu un buchet de flori și cu inelul de logodnă. Fostul concurent a împrătășit cu urmăritorii de pe rețelele sociale că iubita a spus „DA”, așa că este pregătit de nuntă. Paul a fost concurent în sezonul 6 Mireasa, s-a căsătorit cu Roxana și a divorțat.

Paul Niță din sezon 6 Mireasa s-a logodit

Paul pare că și-a găsit din nou liniștea, după ce a avut parte de o despărțire cu scandal și acuzații de infidelitate. Fostul concurent din sezonul 6 a spus că Roxana l-a înșelat, însă aceasta a negat acuzațiile. Roxana și Paul s-au cununat în Finala Mireasa sezon 6. În afara casei cei doi au avut parte de o despărțire, apoi de o împăcare și apoi o nouă separare cu scandal.

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Paul Niță a fost căsătorit cu Roxana Tobă

Paul și Roxana au format primul cuplu din casa Mireasa. Cei doi au avut parte de certuri și împăcări până să ajungă în punctul de a se căsători. Primul lor sărut a avut loc la petrecerea de pe 10 septembrie 2022, însă dansul tânărului cu o altă concurentă, Denisa, a supărat-o pe Roxana. După party, în emisia live de Mireasa, băiatul a declarat că sunt un cuplu, în timp ce Roxana a spus că nu sunt împreună.

Deși relația lor a început cu stângul, cei doi au avut parte de noi apropieri, iar pe 16 septembrie 2022 Roxana și Paul s-au declarat un cuplu în emisia live de Mireasa.

Obstacolele nu s-au oprit în relația lor. Prietena Roxanei, Adina, a avut parte de conflicte cu iubitul acesteia, considerând că cei doi nu se potrivesc. În cele din urmă, Adina și-a schimbat complet părerea în legătură cu Paul și i-a susținut pe cei doi în competiție.

Roxana a avut dubii în privința sentimentelor lui Paul, iar în prima cursă de eliminare în care s-a aflat, tânăra a spus că și-ar dori să părăsească emisiunea și să-și aștepte iubitul afară, fapt care l-a supărat pe Paul. Discuțiile dintre Roxana și Adina atât despre el cât și despre bunica Ecaterina l-au iritat pe Paul, care a decis să pună punct relației în emisia live de pe 22 septembrie 2022.

”Fie că pleacă, fie că nu, nu cred că o să mai fie ceva între noi. Mai ales după ce a vorbit cu Adina. Nu mi se pare normal să vrea să plece, să mă testeze. Nu mă despart în direct, în reluare. Nu mi se pare normal tot ce face. Vrea marea cu sarea, dar tot vrea să plece.”, spunea Paul atunci.

După acest episod Roxana și Paul au avut parte de tensiuni orgoliul și-a spus cuvântul, însă în cele din urmă atracția și sentimentele au triumfat pentru că s-au împăcat.

După mai multe certuri și împăcări, Roxana a fost eliminată din competiție, iar la plecare i-a mărturisit lui Paul că-l iubește, deși erau despărțiți.Atât Paul cât și Roxana și-au dus dorul unul altuia, tânărul a chemat-o pe fată înapoi în competiție, iar aceasta a răspuns chemării.