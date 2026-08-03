Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Paul Niță din sezonul 6 Mireasa s-a logodit. Cum arată logodnica lui: „A spus da”

Paul Niță din sezonul 6 Mireasa s-a logodit. Cum arată logodnica lui: „A spus da”

Paul din sezonul 6 Mireasa s-a logodit! Fostul soț al Roxanei Tobă a arătat pe rețelele sociale o imagine cu inelul de logodnă pe care i l-a dăruit iubitei sale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 August 2026, 15:50 | Actualizat Luni, 03 August 2026, 16:09
Galerie
Paul Niță din sezonul 6 Mireasa s-a logodit | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Paul Niță din sezon 6 Mireasa cu un buchet de flori și cu inelul de logodnă. Fostul concurent a împrătășit cu urmăritorii de pe rețelele sociale că iubita a spus „DA”, așa că este pregătit de nuntă. Paul a fost concurent în sezonul 6 Mireasa, s-a căsătorit cu Roxana și a divorțat.

Paul Niță din sezon 6 Mireasa s-a logodit

Paul pare că și-a găsit din nou liniștea, după ce a avut parte de o despărțire cu scandal și acuzații de infidelitate. Fostul concurent din sezonul 6 a spus că Roxana l-a înșelat, însă aceasta a negat acuzațiile. Roxana și Paul s-au cununat în Finala Mireasa sezon 6. În afara casei cei doi au avut parte de o despărțire, apoi de o împăcare și apoi o nouă separare cu scandal.

Citește și: De ce s-au despărțit Paul și Roxana. Băiatul a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri complet neașteptate

Articolul continuă după reclamă

Paul Niță a fost căsătorit cu Roxana Tobă

Paul și Roxana au format primul cuplu din casa Mireasa. Cei doi au avut parte de certuri și împăcări până să ajungă în punctul de a se căsători. Primul lor sărut a avut loc la petrecerea de pe 10 septembrie 2022, însă dansul tânărului cu o altă concurentă, Denisa, a supărat-o pe Roxana. După party, în emisia live de Mireasa, băiatul a declarat că sunt un cuplu, în timp ce Roxana a spus că nu sunt împreună.

Deși relația lor a început cu stângul, cei doi au avut parte de noi apropieri, iar pe 16 septembrie 2022 Roxana și Paul s-au declarat un cuplu în emisia live de Mireasa.

Obstacolele nu s-au oprit în relația lor. Prietena Roxanei, Adina, a avut parte de conflicte cu iubitul acesteia, considerând că cei doi nu se potrivesc. În cele din urmă, Adina și-a schimbat complet părerea în legătură cu Paul și i-a susținut pe cei doi în competiție.

Roxana a avut dubii în privința sentimentelor lui Paul, iar în prima cursă de eliminare în care s-a aflat, tânăra a spus că și-ar dori să părăsească emisiunea și să-și aștepte iubitul afară, fapt care l-a supărat pe Paul. Discuțiile dintre Roxana și Adina atât despre el cât și despre bunica Ecaterina l-au iritat pe Paul, care a decis să pună punct relației în emisia live de pe 22 septembrie 2022.

”Fie că pleacă, fie că nu, nu cred că o să mai fie ceva între noi. Mai ales după ce a vorbit cu Adina. Nu mi se pare normal să vrea să plece, să mă testeze. Nu mă despart în direct, în reluare. Nu mi se pare normal tot ce face. Vrea marea cu sarea, dar tot vrea să plece.”, spunea Paul atunci.

După acest episod Roxana și Paul au avut parte de tensiuni orgoliul și-a spus cuvântul, însă în cele din urmă atracția și sentimentele au triumfat pentru că s-au împăcat.

Paul Niță colaj
+5
Mai multe fotografii

După mai multe certuri și împăcări, Roxana a fost eliminată din competiție, iar la plecare i-a mărturisit lui Paul că-l iubește, deși erau despărțiți.Atât Paul cât și Roxana și-au dus dorul unul altuia, tânărul a chemat-o pe fată înapoi în competiție, iar aceasta a răspuns chemării.

Claudia și Daniel din sezonul 13 Mireasa formează din nou un cuplu: „Amândoi suntem diferiți!”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Observatornews.ro Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Antena 3 De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Claudia și Daniel din sezonul 13 Mireasa formează din nou un cuplu: „Amândoi suntem diferiți!”
Claudia și Daniel din sezonul 13 Mireasa formează din nou un cuplu: „Amândoi suntem diferiți!”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Liliana din sezonul 11 Mireasa, imagine emoționantă cu fetița ei, la scurt timp după ce a născut: „Nu pot să explic în cuvinte...”
Liliana din sezonul 11 Mireasa, imagine emoționantă cu fetița ei, la scurt timp după ce a născut: „Nu pot să...
Angelique Boyer și Sebastián Rulli celebrează 13 ani de relație. Ce spun despre zvonurile că vor deveni părinți
Angelique Boyer și Sebastián Rulli celebrează 13 ani de relație. Ce spun despre zvonurile că vor deveni părinți Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el mai tânăr
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria
De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an Jurnalul
Ilie Năstase rememorează prima întâlnire cu Ceaușescu: Nu îmi place că înjuri!
Ilie Năstase rememorează prima întâlnire cu Ceaușescu: Nu îmi place că înjuri! Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x