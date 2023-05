Fiica lui Johnny Depp, Lily-Rose Depp sărut pasional cu o fată în plină stradă. Cum au fost surprinse

Fiica lui Johnny Depp a fost surprinsă în timp ce se săruta pasional cu iubita sa la scurtă vreme după ce s-a întors de la Festivalul de la Cannes. Lily-Rose Depp a participiat la Festivalul de la Cannes la premiera filmului „The Idol”, acolo unde a apărut la brațul artistului canadian The Weeknd, partenerul ei din film.

La întoarcerea acasă, actrița nu a mai ținut cont de lumea din jurul ei și s-a sărutat pasional cu iubita ei, rapperița 070 Shake. Este clar că cele două și-au dus dorul una alteia, având în vedere că s-au aruncat una în brațele celeilalte, imediat cum s-au văzut.

Lily-Rose se întâlnește cu 070 Shake, pe numele real Danielle Balbuena, din ianuarie, dar a făcut publică povestea de dragoste abia luna aceasta. Ea a postat o fotografie în care se sărută cu iubita ei și a scris „4 luni cu pământul meu”. Însă postarea a fost ștearsă la scurt timp de pe Instagram.

Cele două au fost văzute pentru prima dată în public la Săptămâna Modei din februarie, la aproape un an de când s-a despărțit de fostul ei iubit, Timothée Chalamet.

Iubita lui Lily Rose Depp este Danielle Balbuena, cunoscută sub numele de scenă 070 Shake. Împlinește 26 de ani în luna iunie acesui an și s-a născut în New Jersey. Numele ei de scenă este inspirat de la codul poștal al locuinței sale și spune că este un tribut adus luptei sale cu copiii din zonă care suferă din cauza sistemelor școlare supraaglomerate.

Scene controversate în cel mai nou film în care joacă

Fiica lui Johnny Depp a ținut primele pagini ale ziarelor după ce au apărut o serie de imagini compromițătoare din film. Actrița în vârstă de 23 de ani este surprinsă în mai multe ipostaze provocatoare în film, atât în prezența partenerul ei, cât și singură. Însă de departe, scena care a stârnit controverse este cea în care se satisface sigură cu niște cuburi de gheață.

Cu o distribuție din care face parte și Troye Sivan, The Idol urmărește o vedetă pop care se îndrăgostește de un proprietar de club de noapte, lider de cult. Cu toate că filmul este plin de scene de sex controversate și au apărut o serie de critici, filmul a fost apreciat la premiera de la Cannes, fiind aplaudat în picioare timp de cinci minute.

