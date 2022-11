Fiica lui Liviu Vârciu face eforturi mari pentru a deveni independentă. Din ce face bani tânăra Carmina

Carmina Vârciu s-a mutat singură în propriul apartament din București. Plecată din Arad și departe de mamă, fiica lui Liviu Vârciu face eforturi pentru a deveni independentă din punct de vedere financiar, potrivit fanatik.ro.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, are două job-uri. Tânăra susține că vrea „din toate puterile și răsputerile” să devină independentă material

Carmina Vârciu a mărturisit că noul ei apartament, dar și amenajarea acestuia au necesitat extrem de multe resurse materiale. Deși a primit ajutor și din partea părinților, ea susține că și-a dorit să contribuie la eforturile acestora și să își câștige proprii bănuți care să o ajute să se întrețină singură pe viitor.

Astfel, Carmina susține că are două locuri de muncă. Ea lucrează ca ajutor la un brand de haine, pe lângă banii pe care îi face din mediul online, potrivit sursei menționate mai sus.

„A fost un pic dificil la început, că nu mai era nimeni, eram singură. În ceea ce privește, bănuții mai am și ajutorul lor momentan, deși din toate puterile și răsputerile mele vreau să închei capitolul ăsta. De când am venit la București și tata m-a ajutat, dar și mama foarte mult. Dar, îmi mai câștig și banii mei. Încet, încet, sper să fiu cât mai repede pe piciorele mele.”, a spus pentru început Carmina.

„Banii vin de pe partea de online, pentru că pe asta m-am axat în ultimul timp și lucrez în același timp la Anna Roman Brand, la atelierul Annei Roman. Sunt un ajutor pentru ea acolo la birou, mă mai ocup de pagina de instagram. Mă implic în toate necesitățile pe care le are.”

„Parțial poate că prin intermediul Andei am ajuns să merg la Anna Roman. Mie tata mi-a recomandat-o pentru că probabil știa de la Anda că are nevoie de o fată ca ajutor acolo. Eu oricum o știam pe Anna de foarte mult timp”, a mai spus Carmina Vârciu.

Carmina Vârciu mărturisește că odată cu venirea la București este mai cheltuitoare. Pe ce dă tânăra toți banii

Carmina a vorbit și despre bugetul pe care își permite să îl cheltuie pe lună. Aceasta a mărturisit că odată cu venirea la București și cu mutarea în noul apartament, nu și-a impus o limită și a fost mai cu dare de mână.

„De când am venit la București nu mai am o medie cu cât cheltui. Încerc să nu întrec calul, dar Carmina nu a avut limită de când s-a mutat. Încerc să nu mai fiu atât de cheltuitoare. Problema mea era că nu dădeam bani pe haine sau bijuterii, erau chestii de casă, cutii. Spray-uri de casă, 80 dacă se poate, nu știu, orice chestie de casă decorativă. Am avut discuții despre bani pentru că mi se pare normal, dar am fost tot timpul înțelegătoare. N-am putut să fac mofturi având în vedere ce viață mi-a oferit mama și tata”, a mai afirmat Carmina.

Carmina a vorbit și despre relația cu Anda, actuala soție a lui Liviu Vârciu: „Și dacă îmi place, și dacă nu-mi place, aia e”

Carmina a vorbit și despre relația pe care o are cu Anda, actuala soție a lui Liviu Vârciu. Tânăra a povestit că nu prea comunică, deși sunt apropiate de vârstă. Ea a mai adăugat că decizia părinților ei nu ar trebui să îi aparțină și că ei sunt liberi să facă ce vor atâta timp cât sunt fericiți:

„Cu Anda sunt foarte apropiată de vârstă, dar, când e cazul, comunicăm și cam atât. Atâta timp cât tata e fericit, și îl văd fericit cu adevărat, nu am nicio problemă. Și dacă îmi place, și dacă nu-mi place, aia e. Nu prea am petrecut atât de mult timp cu Anastasia și cu Matei. Cu Anastasia am petrecut mai mult. Atunci când Anda născuse, eram la București în primul semestru din clasa a IX – a. Dar, era bebe, era mică, nu ține minte 100%, dar da, dacă ne vedem mă joc cu ei, cu păpușile. Nu ne vedem foarte des pentru că eu stau super departe de ei.”

„Am trecut peste orice etapă nașpa care s-a petrecut în viața mea de-a lungul timpului în ultimii ani. Am acceptat tot ce s-a întâmplat. Pentru mine a fost o mare lecție de viață, adică toată etapa în care eu am stat la tata la București. M-am maturizat așa cum nu credeam că o să mă facă vreodată o altă situație și sunt recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat până acum și tot ce o să mi se întâmple”, a mărturisit fiica prezentatorului.

Ce a mărturisit fiica lui Liviu Vârciu despre relația cu iubitul ei: „Adormim nopțile pe FaceTime la telefon”

Carmina Vârciu și iubitul ei s-au cunoscut când aveau doar 13 ani și se pare că mereu au avut o relație la distanță. Cu toate acestea, tânăra susține că sunt foarte apropiați și au încredere unul în celălalt. Iubitul a decis să rămână la Arad, însă Carmina nu își face planuri momentan și consideră că, în prezent, lucrurile funcționează bine așa.

„Relația cu iubitul meu nu va fi dificilă, pentru că noi tot timpul am fost așa de mici, adică ne-a obișnuit cu chestia asta, că n-am putea să fim non-stop împreună, având în vedere că eram mici, nu era ok. Îmi place de tine de la distanță, chestii de copii și acum, cu timpul ne-am maturizat amândoi, ne-am obișnuit și avem încredere unul celălalt și comunicăm zilnic. Adormim nopțile pe FaceTime la telefon. Adică suntem apropiați, de la distanță.”

„Nu știu ce va fi pe viitor. Dacă ar fi să mă întorc înapoi la Arad, m-aș întoarce când aș fi bătrână, să-mi cumpăr o casă acolo undeva frumos și să stau efectiv, dar nu știu. Momentan nu-mi place să-mi fac planuri. Nu cred că o să vină el aici, pentru că nu-i place Bucureștiul. Am avut noroc pentru că noi suntem foarte similari.”

„Nu ne place să ne facem planuri. Peste cinci ani ne căsătorim, peste opt ani facem copiii. Mie îmi place să mă surprindă viața, nu-mi place să mă gândesc eu la ce va fi și așa și el. Momentan vreau să termin facultatea, având în vedere că mai am un an. Vreau să mă axez pe ce înseamnă carieră și ce am eu de făcut și după aceea ne gândim la căsători, copiii. Nu consider că un act mă ține pe mine legată de cineva”, a mai mărturisit Carmina Vârciu.

Carmina mărturisește că și-a ales iubitul după asemănarea lui Liviu Vârciu: „Avea părul asemănător cu vremurile când tata era în L.A”

Carmina a mai mărturisit că iubitul ei seamănă foarte mult cu Liviu Vârciu, acesta fiind și principalul criteriu pentru care l-a ales. Se pare că tânăra i-a făcut cunoștință cu familia ei în clasa a VIII-a, însă părinții nu au părut prea încântați de el. Însă, cu timpul, băiatul a reușit să le intre pe sub piele și să câștge inima și părinților:

„Mama știa, după scurt timp a aflat și tata, pentru că a fost la banchetul din clasa a VIII – a și i l-am prezentat. Lor le place mult de David. E un băiat chiar foarte de treabă pentru ei. E respectuos, adică are toate calitățile pe care un părinte și le-ar dori pentru fata lor.”

„Când l-am cunoscut pe David avea părul lung aproape până la umeri și nu știu, îmi plăcea mie așa. Cred că era o chestie psihologică. Avea părul asemănător cu vremurile când tata era în L.A. și era melodia aia gen cu părul, cumva cu o șuviță pe ochi. Cred că a trezit acolo în interiorul meu ceva, dar de la șuvița aia de păr am ajuns până aici.”

„Când l-a văzut tata prima oară a zis: <<cine mă, pletosul ăla?>>. Nu am vrut niciodată să fie ca tata, dar mi-am dat seama în timp, dar nu pot să caut ceva după lipsurile mele. Nu mai știu cum gândeam când aveam 13 ani, dar probabil era ceva acolo”, a mai mărturisit Carmina, fiica lui Liviu Vârciu.

