Fiul lui Marcel Ciolacu s-a cununat civil la Buzău: „Sper să mă facă bunic cât mai curând”. Cum arată nora premierului României

Fiul premierului României, Andrei Filip Ciolacu, s-a cununat civil sâmbătă, în cadrul unei ceremonii restrânse la Buzău. Iată cum arată nora lui Marcel Ciolacu!

A fost zi de sărbătoare în familia premierului Marcel Ciolacu! Fiul său, Andrei Filip Ciolacu, s-a căsătorit civil cu Iris Alexa, o colegă de facultate.

Mirii sunt studenți în ultimul an la Facultatea de Medicină, iar la ceremonie au fost prezenți colegi de-ai tinerilor, apropiați ai premierului, dar și câțiva politicieni, printre care Alfred Simonis şi Lucian Romaşcanu, precum şi soţia ministrului Apărării Angel Tâlvăr, potrivit ObservatorNews.

Citește și: „Nu le e rușine să ceară?” Care categorie de bugetari nu va mai primi vouchere de vacanță. Marcel Ciolacu "îi trage de urechi”

Fiul premierului Marcel Ciolacu s-a cununat civil. Cum arată proaspăta soție | Foto

Cununia civilă a fost una restrânsă și a avut loc la o vilă din Buzău, din Parcul Marghiloman, potrivit ObservatorNews.

După ceremonie cei doi tineri au ieşit din Vila Albatros şi s-au îndreptat către maşini, mergând la localul unde s-a ținut petrecerea. Deși Andrei Filip Ciolacu a refuzat să facă declarații la ieșirea de la cununia civilă, premierul Marcel Ciolacu a preluat cuvântul, discutând minute bune cu jurnaliștii.

Vădit emoționat, Prim-ministrul României a dezvăluit că își dorește să devină bunic cât mai curând:

„Este un moment plin de emotie, lucru normal cred, dar mai departe să decidă ce vor ei ca şi până acum. Am avut emoţii, e adevărat şi astăzi şi aseară când am stat de vorba cu ei, presupun că o să mai am şi în continuare, dar sunt doi copii buni care învaţă, îşi creează o carieră.... sper să mă facă bunic cât mai curând, dar mi-au zis că doar după ce termină ultimul an de facultate şi intră la rezidenţiat. Ei hotărăsc ce şi cum.”, a spus Marcel Ciolacu la ieşirea de la cununia civilă a fiului său Filip cu Iris Alexa, potrivit sursei citate mai sus.

Cununia civilă a fost oficiată de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

„Le urez din partea comunităţii buzoiene ce le urez tuturor familiilor de tineri căsătoriţi din Buzău - multă sănătate, bucurii şi numai împliniri alături de cei dragi. Ca iubitor de Buzău şi istorie, ziua de astăzi mai are o semnificaţie adâncă, suntem la vila construită de Alexandru Marghiloman, cel dintâi prim-ministru plecat de la Buzău, şi iată astăzi îl avem pe cel de-al doilea prim-ministru din Buzău, Marcel Ciolacu. Această vilă care era o ruină, atunci când a fost reabilitată lucrările au fost coordonate de domnul Ciolacu. (...) Este o familie de tineri, la început de drum, este cel mai important eveniment din viaţa lor. Îl cunosc pe Andrei Filip de când era mic, este un băiat extraordinar, viitor medic. Sănătate, bucurii, să rămână aşa cum este, neîntinat, să aibă multă ştiinţă de carte, ca medic să profeseze şi să salveze multe vieţi. Copiii, de obicei, nu îşi doresc să facă ce fac părinţii.”, a precizat primarul municipiului Buzău, citat de Digi24.

Citește și: Cum arată femeia cu care e căsătorit noul premier al României. De ce refuză soția lui Marcel Ciolacu să se mute în București

Marcel Ciolacu face naveta între București și Buzău

Premierul României face naveta între Capitală și Buzău, deoarece soția sa nu dorește să se mute în Capitală. Se pare ca partenera i-ar reproșa că dedică prea mult timp carierei politice și că nu își canalizează atenția asupra familiei nici măcar când ajunge acasă.

„Canapeaua din sufragerie, stabilim ce vedem pe Netflix, eu continui pe telefon tot ce am de răspuns. Se mai enervează şi mă roagă să mai las telefonul să şi comunicăm. Într-una dintre zilele din weekend când ajung acasă, am nişte prieteni foarte apropiaţi cu care ne vedem.”, mărturisea Marcel Ciolacu, potrivit Viva.